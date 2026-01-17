Trẻ 1 tháng tuổi nhập viện vì gia đình nhỏ nước chanh vào mắt

Bé sơ sinh bị viêm kết mạc nặng, nhập viện trong tình trạng mắt sưng nề sau khi được gia đình nhỏ sữa mẹ và nước cốt chanh để trị bệnh.

Mới đây, các bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, vừa tiếp nhận bệnh nhi 1 tháng tuổi trong tình trạng hai mắt sưng nề, mắt khó mở và chảy nhiều dịch mủ.

Theo gia đình, ngay sau khi ra đời, bé đã bị đỏ mắt, tăng tiết gỉ mắt. Gia đình đã chăm sóc và xử trí tại nhà nhưng không cải thiện. Gần đây, các triệu chứng nặng dần nên gia đình đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám.

Khai thác bệnh sử cho thấy gia đình đã nhỏ sữa mẹ và nước cốt chanh vào mắt bé theo kinh nghiệm dân gian. Sau thăm khám chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm kết mạc giả mạc.

Nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, bé có thể bị biến chứng nặng, ảnh hưởng đến giác mạc và chức năng thị giác. Trường hợp này may mắn được phát hiện sớm, hiện đáp ứng tốt với phác đồ điều trị và đang tiếp tục được theo dõi.

Các bác sĩ chuyên khoa Mắt khuyến cáo sữa mẹ không phải dung dịch vô khuẩn tuyệt đối, việc nhỏ trực tiếp vào mắt có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Trong khi đó, nước cốt chanh có tính axit, dễ gây kích ứng và tổn thương bề mặt nhãn cầu, đặc biệt nguy hiểm với trẻ sơ sinh. Việc áp dụng các biện pháp dân gian chưa được kiểm chứng khoa học có thể làm che lấp triệu chứng và khiến việc điều trị bị chậm trễ.

Khi trẻ có dấu hiệu đỏ mắt, sưng mi, chảy mủ hoặc khó mở mắt, gia đình cần sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời, nhằm bảo vệ thị lực và sức khỏe lâu dài cho trẻ.