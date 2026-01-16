Dấu hiệu bệnh gan nguy hiểm, đi khám càng sớm càng tốt

Áp xe gan là tình trạng tổn thương tại gan, lá gan bị nhiễm khuẩn hoặc nhiễm ký sinh trùng.

Các triệu chứng của bệnh thường không xuất hiện ngay nhưng khi xuất hiện sẽ diễn ra ồ ạt với các biểu hiện rất nặng.

Áp xe gan là một bệnh nguy hiểm bởi các triệu chứng của bệnh thường không xuất hiện ngay nhưng khi xuất hiện sẽ diễn ra ồ ạt với các biểu hiện rất nặng, nếu không phát hiện và xử trí kịp thời thì sẽ dẫn đến tử vong nhanh chóng.

Thoát nguy kịch do nhiễm trùng huyết từ áp xe gan

Bệnh nhân T.V.Đ. (sinh năm 1986, ở Tuyên Quang) có tiền sử khỏe mạnh. Khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện sốt cao liên tục, rét run, mệt mỏi nhiều kèm đau vùng thượng vị. Các triệu chứng không thuyên giảm, đau bụng tăng dần nên gia đình đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám.

Tại đây, qua thăm khám lâm sàng, xét nghiệm chuyên sâu kết hợp siêu âm ổ bụng và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết (sepsis) có tổn thương tạng do áp xe gan trái. Đây là tình trạng nguy hiểm, cho thấy ổ nhiễm trùng tại gan đã lan ảnh hưởng toàn thân, có nguy cơ dẫn đến suy đa tạng nếu không xử trí kịp thời.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: hết sốt, các chỉ số viêm giảm, chức năng gan ổn định, ổ áp xe gan thu nhỏ trên hình ảnh kiểm tra. Bệnh nhân hồi phục tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Cảnh giác với sốt cao rét run, đau tức vùng gan

Áp xe gan do nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng hai nhóm tác nhân chính thường gặp là do ký sinh trùng (amíp và sán lá gan) và vi khuẩn. Hầu hết tình trạng này xảy ra trong điều kiện vệ sinh kém.

Sốt cao rét run: sốt có thể lên đến 39 – 40 độ C trong giai đoạn cấp tính nhưng sau đó có thể sốt nhẹ và kéo dài nhiều ngày, kèm theo sốt là đau bụng.

Đau tức vùng gan: đau chủ yếu ở vùng dưới sườn bên phải, nếu ổ áp xe to cấp tính thì đau có thể lan rộng cả thượng vị hoặc khắp bụng.

Gan to đau: Do gan bị sưng to nên làm người bệnh có cảm giác căng, tức, nặng ở vùng dưới sườn bên phải. Cũng do gan to ra đẩy cơ hoành lên cao nên bệnh nhân cũng có hiện tượng khó thở.

Ấn kẽ sườn đau: khi sờ, nắn vào vùng gan (ở kẽ liên sườn 11-12) bệnh nhân thấy đau tăng lên.

Thông thường, bệnh nhân áp xe gan nếu phát hiện sớm sẽ được chọc hút mủ, nằm viện trong khoảng 7 - 15 ngày, dùng thuốc kháng sinh để chống tái phát. Tuy nhiên, có những bệnh nhân lâm vào tình trạng nguy kịch do triệu chứng không điển hình. Trong trường hợp này ổ áp xe có thể vỡ ra gây nhiễm khuẩn huyết nghiêm trọng hoặc vỡ ra rồi chảy vào màng phổi hoặc phổi, màng tim hoặc gây viêm phúc mạc (viêm màng bụng) cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Chẩn đoán bệnh áp xe gan

Để chẩn đoán chính xác áp xe gan, bên cạnh các biểu hiện lâm sàng như đau tức hạ sườn phải, sốt cao, ho và khó thở… người bệnh cần làm những xét nghiệm cận lâm sàng như:

Xét nghiệm máu: Xét nghiệm này giúp bác sĩ tìm dấu hiệu của tình trạng nhiễm trùng

Xét nghiệm phân: Xét nghiệm này giúp bác sĩ xác định trong phân của người bệnh có chứa trứng hay thể tư dưỡng của histolytica không. Nếu nghi ngờ nhiễm histolytica, người bệnh có thể cần thực hiện thêm xét nghiệm huyết thanh.

Chụp X-quang ngực thẳng có hình ảnh vòm hoành bên phải nâng cao, giúp xác định người bệnh có bị xẹp phổi hoặc tràn dịch màng phổi không.

Siêu âm áp xe gan.

Chụp CT cũng hỗ trợ bác sĩ phát hiện áp xe gan.

Phòng ngừa bệnh áp xe gan

Để giảm nguy cơ mắc bệnh áp xe gan, mỗi người cần đặc biệt lưu ý:

Không dùng rau sống chưa rửa kỹ như rau, rau thơm, giá đỗ...

Không uống nước ở suối, sông, hồ, ao, chum vại, bể chứa nước, giếng và vòi… không đun sôi.

Không ăn thịt chưa nấu chín như nem chạo, nem chua, gỏi, tiết canh...

Không dùng kem, nước đá cây, nước giải khát không đạt tiêu chuẩn vệ sinh hoặc không rõ nguồn gốc.

Không sử dụng phân tươi để bón ở các vùng nông nghiệp trồng rau màu.

Trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh cần rửa tay đúng cách với xà phòng, ngăn ngừa lây nhiễm vi khuẩn.

Khi phát hiện trên cơ thể có ổ nhiễm khuẩn cần thăm khám cùng bác sĩ để được điều trị dứt điểm, ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn, đặc biệt là nhiễm khuẩn huyết (vi khuẩn lây lan qua đường máu).

Khi có các triệu chứng bất thường hoặc nghi ngờ mắc bệnh áp xe gan cần thăm khám cùng bác sĩ càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, giảm nguy cơ xuất hiện biến chứng, nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh.