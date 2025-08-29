Trao quyền quản lý ca khúc 'Như có Bác trong ngày vui đại thắng'

Chiều 29/8, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã trao quyền quản lý ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" cho Báo Nhân Dân.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên và con gái Phạm Hồng Tuyến trao quyền quản lý tác phẩm Như có Bác trong ngày đại thắng cho Báo Nhân Dân. Ảnh: Thúy Hạnh.

Bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng được coi như "di sản âm nhạc Việt Nam", bởi người Việt Nam nào cũng thuộc ca khúc này. Chiều hôm nay, tác giả ca khúc - nhạc sĩ Phạm Tuyên - đã trao quyền quản lý bài hát cho Báo Nhân Dân.

Theo chia sẻ từ bà Phạm Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên - nhạc sĩ quan niệm "âm nhạc chỉ sống khi nó thuộc về cộng đồng". Bởi vậy, nhạc sĩ đã trao quyền quản lý bài hát cho một tờ báo thuộc về cộng đồng, Báo Nhân Dân.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân Dân - cảm ơn nhạc sĩ Phạm Tuyên, hứa gìn giữ và phát huy giá trị bài hát, mở ra những cách thức giới thiệu phù hợp với công chúng trẻ, để di sản âm nhạc này tiếp tục được sống mãi trong lòng công chúng.

Gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên hy vọng đây là dấu mốc đáng nhớ của bài hát, mong bài hát tiếp tục đồng hành bền bỉ với hành trình chung của đất nước.

Bài hát nổi tiếng này được sáng tác trong một hoàn cảnh đặc biệt. Những ngày cuối tháng 4/1975, tin chiến thắng từ quân ta ngày càng nhiều và dồn dập. Ở Hà Nội, nhạc sĩ Phạm Tuyên nghe nhiều tin thắng trận, lòng vui mừng, nên đêm 28/4/1975 nhạc sĩ đã sáng tác ngay ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng.

Ca khúc mang tình cảm thương nhớ vị lãnh tụ trong ngày vui lịch sử của dân tộc, được khai sinh trong ánh đèn vàng, đầu cầu thang khu tập thể Khương Thượng, ghi trên một mẩu giấy nhỏ.

Tác phẩm ra đời như một dự báo về ngày toàn thắng. 11h30' ngày 30/4/1975, cờ Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Đó chính là thời khắc báo hiệu Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã thắng lợi hoàn toàn. 14h chiều hôm đó, Như có Bác trong ngày đại thắng được thu âm gấp. 17h5', ca khúc vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, ngay sau bản tin thông báo chiến thắng.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ ông chưa bao giờ dự một cuộc thu thanh mà người nào hát cũng xúc động, rưng rưng khóc như vậy. "Sức lan tỏa của bài hát đã vượt tưởng tượng của những người hát hôm đó. Được như vậy là nhờ tình cảm chung của nhân dân, còn mình là người ghi lại tình cảm đó thôi", nhạc sĩ nói.

Ngày 2/5/1975, Báo Nhân Dân đã in trọn ca khúc, đưa ca khúc đi muôn nơi. Từ đó, đi tới đâu, nhân dân cũng hát vang "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Giai điệu lan qua những không gian giản dị nhất như bếp nhà, con ngõ ngày lễ, tới các buổi lễ lớn, rồi lan ra thế giới.