Trào lưu mặt căng bóng lộ filler lan nhanh ở Mỹ

Gương mặt căng bóng, sẵn sàng công khai việc đã can thiệp thẩm mỹ là mốt đang được nhiều phụ nữ thượng lưu tại Mỹ ưa chuộng. Đây là cũng phong cách mà những phụ nữ quyền lực trong chính quyền của ông Trump theo đuổi.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem (trái) và Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle (phải) là những phụ nữ quyền lực nổi bật trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: US Gov/US Embassy.

Theo Guardian, việc phụ nữ ở các thành phố lớn của Mỹ như Los Angeles, Dallas hay Miami tìm đến can thiệp thẩm mỹ vốn là chuyện bình thường, nhưng điều gây bất ngờ là thủ đô Washington DC hiện cũng nổi lên như một trung tâm thẩm mỹ mới tại Mỹ.

Phụ nữ sinh sống tại Washington DC vốn gắn liền với phong cách chỉn chu, ưa chuộng vẻ đẹp tự nhiên, vậy nhưng giờ đây, họ cũng đang phát sốt với “gương mặt Mar-a-Lago”. Đó là gương mặt căng bóng không nếp nhăn, một vẻ đẹp không khó để nhận ra rằng đã can thiệp thẩm mỹ.

Đó cũng là phong cách thẩm mỹ thường thấy ở một số nữ chính trị gia quyền lực ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Guardian nhắc đến những cái tên như Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem hay Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle.

“Mặt nạ quý tộc”

Gò má căng bóng, môi mọng, đường nét lông mày hoàn hảo, vùng cổ không lộ dấu vết tuổi tác, đó là vài nét cơ bản của “gương mặt Mar-a-Lago”.

Theo Axios, từ đầu năm nay, các bác sĩ thẩm mỹ tại Washington đã chứng kiến sự gia tăng đột biến số lượng khách hàng nữ tìm tới can thiệp thẩm mỹ với yêu cầu có “gương mặt Mar-a-Lago”. Đây là cách nói ngắn gọn để chỉ phong cách diện mạo của những nữ chính trị gia ủng hộ ông Trump.

Nếu trước đây, khách hàng tại Washington thường yêu cầu sự can thiệp thẩm mỹ tinh tế, khó nhận ra, thì hiện tại, họ ưa chuộng vẻ đẹp thể hiện rõ sự can thiệp.

Một số bác sĩ thẩm mỹ cho rằng xu hướng này bắt nguồn từ dòng người chuyển đến từ bang Florida, nơi có khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago và câu lạc bộ thượng lưu quy tụ nhiều nhân vật giàu có và quyền lực thân thiết với gia tộc Trump. Phụ nữ thượng lưu hay qua lại Mar-a-Lago vốn đã quen với việc chỉnh sửa nhan sắc.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trong buổi họp báo ngày 20/11, phong cách của bà Leavitt được nhiều phụ nữ trẻ tại Mỹ ưa chuộng. Ảnh: Reuters.

Bác sĩ thẩm mỹ Anita Kulkarni làm việc tại khu West End của Washington cho biết bà vốn hướng tới vẻ đẹp tự nhiên trong quá trình can thiệp thẩm mỹ. Nhưng sau khi ông Trump quay lại Nhà Trắng, số khách hàng tìm đến bà và đưa ra yêu cầu can thiệp thẩm mỹ mạnh tay, thậm chí sẵn sàng để lộ dấu hiệu đã can thiệp thẩm mỹ, bắt đầu tăng nhanh.

Có những khách hàng đã tiêm môi rồi vẫn quay lại vì muốn bơm thêm, họ cũng muốn đường nét gò má và đường viền hàm rõ rệt hơn, ấn tượng hơn. “Tôi phải nói rõ rằng tôi không thể đảm bảo an toàn như trước. Nếu tiêm thêm, tỷ lệ cũng vượt ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên.

Tôi hiểu quan niệm thẩm mỹ của tôi không phải là quan niệm thẩm mỹ của khách hàng. Nhưng khi đi xa khỏi tỷ lệ vẻ đẹp tự nhiên, đó cũng không phải là điều tôi sẵn sàng thực hiện”. Dù bác sĩ từ chối thực hiện đối với một số trường hợp, nhưng nhiều khách hàng vẫn cố thuyết phục.

Thanh niên và nam giới cũng thẩm mỹ

Sự quan tâm dành cho “gương mặt Mar-a-Lago” phản ánh trào lưu làm đẹp đang nở rộ trong phụ nữ Mỹ. Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ của Mỹ cho biết riêng năm 2024 có tới hơn 28,5 triệu ca thẩm mỹ xâm lấn nhẹ, thực hiện các can thiệp như tiêm môi, filler và Botox.

Bác sĩ Troy Pittman tại Washington nhận xét ngày càng nhiều người cởi mở với ý tưởng can thiệp thẩm mỹ.

Bác sĩ Kelly Bolden cho biết xu hướng “gương mặt Mar-a-Lago” bùng nổ trong nhóm khách trẻ, khoảng 20-30 tuổi.

“Khách hàng giờ nói thẳng rằng họ thích vẻ đẹp nhân tạo. Tôi nghĩ các quan chức trong chính quyền của ông Trump trẻ hơn so với chính quyền của nhiều Tổng thống Mỹ khác, nên đây có thể là một phần lý do khiến ngay cả những khách hàng trẻ tuổi cũng muốn can thiệp thẩm mỹ sớm để giống với những nhân vật mà họ ngưỡng mộ”, bác sĩ Bolden cho hay.

Một số nữ quan chức trẻ tuổi trong chính quyền của ông Trump như Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt (28 tuổi) hay Trợ lý Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, hoàn hảo, trang điểm kỹ lưỡng.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth làm việc tại Lầu Năm Góc ở Washington (Mỹ) ngày 6/3, diện mạo của ông Hegseth được nhiều nam giới Mỹ lấy làm chuẩn mực khi can thiệp thẩm mỹ. Ảnh: Reuters.

Bác sĩ thẩm mỹ Shervin Naderi gọi đây là phong cách “mặt nạ quý tộc thời hiện đại”. Điều đáng ngại là một số khách hàng không ý thức được lúc nào nên dừng lại, đây gọi là hiện tượng “mù thẩm mỹ”.

Bác sĩ Bolden giải thích: “Lần đầu tiêm filler, đa phần sẽ trông đẹp lên, nhưng rồi khách hàng quen dần với hình ảnh đó, thấy nếp nhăn quay lại hoặc da hơi chùng một chút, họ lại muốn tiêm thêm. Đó là một vòng lặp khiến họ dần không còn nhận ra mình đã thay đổi tới mức nào, họ dần rơi vào trạng thái mù thẩm mỹ”.

Xu hướng “gương mặt Mar-a-Lago” hấp dẫn cả nam giới. Theo khảo sát của chuyên trang thẩm mỹ New Beauty, 92% bác sĩ thẩm mỹ tại Mỹ cho biết họ có khách hàng nam, chủ yếu tìm đến các dịch vụ như nâng cơ mặt và tạo đường hàm sắc nét.

Bác sĩ Pittman cho biết khách nam thường muốn trông trẻ trung, nam tính hơn theo một số hình mẫu nam giới nổi bật trong chính quyền của ông Trump, chẳng hạn như Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Nhưng giống như mọi trào lưu khác, trào lưu thẩm mỹ rồi cũng thay đổi. “Trong thẩm mỹ không có gì là tiêu chuẩn vĩnh viễn. Filler rồi sẽ tan. Nâng cơ mặt cũng chỉ giữ được 8-10 năm. Mọi thứ đều có vòng đời, kể cả các trào lưu thẩm mỹ đang được ưa chuộng”, bác sĩ Bolden khẳng định.