Bà Melania Trump gây chú ý

Từ căn cứ quân sự đến quốc yến tại Nhà Trắng, bà Melania Trump liên tục thu hút sự chú ý với những lần xuất hiện chỉn chu, phong thái tự tin và phong cách thời trang tinh tế.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump và phu nhân Phó Tổng thống Mỹ Usha Vance có chuyến công tác chung đầu tiên đến bang North Carolina (Mỹ) ngày 19/11. Ảnh: Reuters.

Ngày 19/11, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Phu nhân Phó Tổng thống Mỹ Usha Vance có chuyến công tác chung đầu tiên đến bang North Carolina (Mỹ). Hai phu nhân gặp gỡ gia đình các quân nhân để bày tỏ lời cảm ơn trước thềm kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.

Bà Melania và bà Usha đã đến thăm căn cứ Camp Lejeune, cơ sở lớn nhất của Thủy quân lục chiến Mỹ nằm trên Bờ Đông, cùng Trạm Không quân Thủy quân lục chiến New River.

Trong bài phát biểu tại căn cứ Camp Lejeune, bà Melania Trump gửi lời tri ân tới các gia đình quân nhân: "Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn, những gia đình đang đứng phía sau lực lượng bảo vệ đất nước. Cảm ơn các bạn vì sự phục vụ này. Tổng thống cũng gửi lời chào trân trọng và luôn nghĩ về các bạn, đặc biệt trong mùa lễ hội cuối năm".

Phát biểu tại Trạm Không quân Thủy quân lục chiến New River, Đệ nhất phu nhân tiếp tục nhấn mạnh vai trò của gia đình các quân nhân, đồng thời đề cập tới trọng tâm mới của bà trong thời gian qua, đó là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Fox News, bà Melania cho rằng AI là bước ngoặt lớn nhất trong lĩnh vực quân sự kể từ khi vũ khí hạt nhân ra đời, bà khẳng định Mỹ không thể để thua trong cuộc đua công nghệ này. Đệ nhất phu nhân kêu gọi các binh sĩ “chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới” khi robot xuất hiện ngày càng nhiều.

"AI đang đưa quân đội Mỹ bước vào một kỷ nguyên mới. Chúng ta đang chuyển dịch rất nhanh từ mô hình người vận hành sang người giám sát. Sự dịch chuyển từ con người sang máy móc đã bắt đầu.

Trực thăng tự hành, máy bay do thám không người lái, drone điều khiển từ xa đều đã hiện diện. Máy bay chiến đấu không phi công và oanh tạc cơ tự hành cũng đang trên đường trở thành hiện thực”, bà Melania phân tích.

Đồng thời, bà nhấn mạnh cần trang bị kiến thức cho thế hệ trẻ để đối phó với rủi ro công nghệ: “Để thắng trong cuộc đua AI, chúng ta phải đào tạo thế hệ tiếp theo, chính các học sinh Mỹ hiện nay sẽ là những người dẫn dắt lực lượng Thủy quân lục chiến trong tương lai.

AI sẽ thay đổi lĩnh vực quân sự sâu sắc hơn bất kỳ công nghệ nào khác, kể từ khi xuất hiện vũ khí hạt nhân. Thay đổi lớn nhất sẽ là tốc độ, tốc độ trong tấn công, phòng thủ, ra quyết định và phát hiện mục tiêu”.

Sau cùng, bà Melania khẳng định, dù công nghệ phát triển đến đâu, “lực lượng thủy quân lục chiến vẫn là yếu tố then chốt quyết định thành công của mọi nhiệm vụ”.

Thời gian gần đây, bà Melania được xem là gương mặt nổi bật tại Nhà Trắng dẫn dắt các nỗ lực phát triển AI, đặt trong bối cảnh chính quyền của ông Trump đẩy mạnh chương trình AI quốc gia. Kể từ tháng 9, bà đã tiến hành nhiều cuộc gặp với các nhóm nhân sự chuyên trách vấn đề AI.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump xuất hiện tại quốc yến chào đón Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia tổ chức tại Nhà Trắng tối 19/11. Ảnh: New York Times.

Bên cạnh thông điệp thu hút sự chú ý, những lựa chọn thời trang của bà Melania những ngày gần đây cũng rất được quan tâm. Trong chuyến thăm căn cứ quân sự tại bang North Carolina, bà lựa chọn phong cách phóng khoáng và khỏe khoắn với quần da màu nâu, áo khoác safari Blazé Milano, giày gót cao của Christian Louboutin.

Đến tối 19/11, bà Melania xuất hiện tại Nhà Trắng cùng Tổng thống Donald Trump để dự quốc yến chào đón Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia. Bà chọn đầm dạ hội màu xanh ngọc lục bảo của nhà mốt Elie Saab.

Lựa chọn này được đánh giá là tinh tế bởi màu xanh của bộ đầm gợi nhắc đến sắc xanh trên quốc kỳ Saudi Arabia, tựa như lời chào hiếu khách của chủ nhà. Hơn thế, bộ đầm của nhà thiết kế người Lebanon Elie Saab còn là một sự ghi nhận về tài năng và thẩm mỹ của một nhà tạo mẫu danh tiếng hàng đầu đến từ thế giới Arab.