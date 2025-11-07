Bà Melania Trump nhận danh hiệu 'Người yêu nước của năm'

Tại lễ trao giải thường niên Fox Nation Patriot Awards, Đệ nhất phu nhân Melania Trump được vinh danh “Người yêu nước của năm”, ca ngợi tinh thần đổi mới như cốt lõi của lòng yêu nước Mỹ.

Trong bài phát biểu nhận giải vào ngày 6/11 (giờ địa phương) tại Trung tâm hòa nhạc Tilles Center ở Long Island, New York, bà Melania ca ngợi “tinh thần sáng tạo và dám khác biệt” của người Mỹ, gọi đó là “một hình thái mới của lòng yêu nước”.

“Hãy tôn vinh những người dám nghĩ khác, vì họ chính là nhịp đập của nền văn minh này”, bà nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “đổi mới chính là DNA của nước Mỹ”.

Người dẫn chương trình Sean Hannity, chủ trì sự kiện, mô tả bà Melania là “hiện thân của lòng dũng cảm thầm lặng - điều đã tạo nên sự vĩ đại của nước Mỹ” và tin rằng bà “sẽ được ghi nhận như một trong những đệ nhất phu nhân có ảnh hưởng nhất lịch sử”.

Giải thưởng, được thiết kế theo hình quốc kỳ Mỹ, được trao trong không khí sang trọng với sự góp mặt của nhiều chính trị gia, nghệ sĩ và nhân vật truyền thông nổi tiếng.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump nhận danh hiệu “Người yêu nước của năm” tại lễ trao giải thường niên Fox Nation Patriot Awards lần thứ 7. Ảnh: Fox News.

Kể từ khi chồng bà là Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, bà Melania Trump (55 tuổi) đã tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Tháng 5 vừa qua, bà trở thành đệ nhất phu nhân đầu tiên trong lịch sử Mỹ ký một đạo luật "Take it Down" cùng tổng thống đương nhiệm, cấm sản xuất và phát tán nội dung khiêu dâm do AI tạo ra bằng khuôn mặt người thật khi chưa có sự đồng ý.

Trước đó, trong tháng 3, bà Melania đã đích thân đến Điện Capitol vận động Quốc hội thông qua dự luật, nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ danh dự và quyền riêng tư của phụ nữ.

Nhờ nỗ lực của bà, đạo luật đã được Hạ viện thông qua với tỷ lệ áp đảo 409-2, và Thượng viện thông qua tuyệt đối bằng hình thức đồng thuận.

Không chỉ tập trung trong nước, Melania Trump còn để lại dấu ấn với các sáng kiến nhân đạo quốc tế. Tại lễ trao giải Phụ nữ Dũng cảm Quốc tế (International Women of Courage) hồi tháng 4, bà tri ân luật sư người Israel Amit Soussana, nạn nhân bị Hamas bắt giữ suốt 55 ngày trong vụ tấn công ngày 7/10/2023.

Bà cũng tích cực hỗ trợ tái đoàn tụ các trẻ em Ukraine bị bắt cóc trong xung đột. Đáng chú ý, bà từng gửi thư trực tiếp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, kêu gọi chấm dứt việc tách rời trẻ em khỏi gia đình - bức thư này được chuyển tận tay ông Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Alaska ngày 15/8 giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Nga.

Bà Melania tiết lộ rằng kể từ sau bức thư đó, bà đã duy trì “kênh liên lạc mở” với Điện Kremlin, bao gồm “một số cuộc gặp và điện đàm qua kênh hậu trường.”

Sự kiện năm nay tôn vinh những “người Mỹ bình dị” thể hiện tinh thần yêu nước phi thường, trong đó có cựu chiến binh, lực lượng cứu hộ, và góa phụ Erika Kirk, vợ của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk - người được truy tặng Giải thưởng Di sản đầu tiên mang tên ông.

Ca sĩ nhạc đồng quê Jason Aldean góp mặt biểu diễn trong chương trình, cùng sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc từ Fox News.

Năm 2024, người nhận danh hiệu Patriot of the Year chính là Tổng thống Donald Trump, chồng bà Melania.