Ông bà Trump rộn ràng trong lễ hội Halloween

Ngày 30/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tổ chức lễ Halloween tại Nhà Trắng ngay sau khi ông kết thúc chuyến công du châu Á. Sự kiện mang đến nhiều khoảnh khắc thú vị giữa vợ chồng Tổng thống và các em nhỏ tham dự.
Tại khu vườn phía ngoài Nhà Trắng, vợ chồng Tổng thống Mỹ đứng khoảng một tiếng phát kẹo cho các em nhỏ theo tập tục truyền thống "cho kẹo hay bị ghẹo". Ông Trump khiến đám đông bật cười khi đặt một viên kẹo lên đầu một cậu bé đội mũ phát sáng - gợi nhớ hình ảnh từng “gây bão” mạng xã hội năm 2019, khi ông đặt thanh kẹo lên đầu một bé mặc trang phục minion.
Ông Trump mặc vest, đội mũ lưỡi trai đỏ in dòng chữ "USA" và "45-47", tức vai trò Tổng thống Mỹ thứ 45 và 47 của ông. Đệ nhất phu nhân mặc áo khoác dài tối màu, với điểm nhấn là mép áo màu da cam. Trong ảnh, ông Trump đập tay với một cậu bé hóa trang thành chính ông.
Không khí lễ hội Halloween năm nay càng thêm sôi động với nhiều màn hóa trang độc đáo: từ mật vụ Mỹ, phi hành gia cho tới tượng Nữ thần Tự do. Ấn tượng nhất là chiếc xe nôi được biến thành quầy đồ ăn nhanh McDonald’s - thương hiệu gắn liền với hình ảnh ông Trump, người từng trực tiếp phục vụ khoai tây chiên trong chiến dịch tranh cử năm ngoái.
Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và vợ Katie Miller cũng dắt theo các con đến tham dự lễ Halloween do Nhà Trắng tổ chức. Bên cạnh đó, trong số khách tham dự có Thư ký báo chí Karoline Leavitt cùng chồng đem theo con trai.
Nhiều em nhỏ còn mang theo bóng golf hay bìa tạp chí Time để xin chữ ký Tổng thống, tạo nên khung cảnh náo nhiệt, gần gũi. Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ, chi tiêu cho dịp Halloween năm nay dự kiến đạt 13,1 tỷ USD - con số kỷ lục, vượt mức 12,2 tỷ USD của năm 2023. Giới phân tích cho rằng mức tăng mạnh này một phần đến từ chính sách thuế nhập khẩu mới của chính quyền ông Trump.
