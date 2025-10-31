Ông bà Trump rộn ràng trong lễ hội Halloween

Tại khu vườn phía ngoài Nhà Trắng, vợ chồng Tổng thống Mỹ đứng khoảng một tiếng phát kẹo cho các em nhỏ theo tập tục truyền thống "cho kẹo hay bị ghẹo". Ông Trump khiến đám đông bật cười khi đặt một viên kẹo lên đầu một cậu bé đội mũ phát sáng - gợi nhớ hình ảnh từng “gây bão” mạng xã hội năm 2019, khi ông đặt thanh kẹo lên đầu một bé mặc trang phục minion.