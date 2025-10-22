Nhóm đứng sau đồng tiền điện tử của Đệ nhất phu nhân Mỹ dính cáo buộc gian lận

Các bị đơn được cho là cố ra mắt đồng tiền $MELANIA đúng ngày trước lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump, bất chấp việc biết giá trị đồng tiền số này sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Những người đứng sau thiết kế đồng tiền điện tử $MELANIA, do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump phát hành hồi tháng 1, đang đối mặt với cáo buộc gian lận trong các hồ sơ tòa án được công bố ngày 21/10.

Các bị đơn được cho là cố ra mắt đồng tiền này, bất chấp việc biết giá trị đồng tiền số này sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Đồng $MELANIA được phát hành lần đầu với giá chỉ vài cent vào ngày 19/1, đúng ngày trước lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump.

Chỉ trong vài giờ, giá trị đồng tiền này tăng vọt lên mức 13,73 USD , nhưng sau đó nhanh chóng lao dốc và hiện chỉ còn khoảng 10 cent, tương đương chưa đến 1% so với đỉnh giá.

Theo các tài liệu mới nộp tại tòa án liên bang Manhattan, các nhà đầu tư cáo buộc ban lãnh đạo sàn giao dịch tiền điện tử Meteora, nơi $MELANIA được giao dịch ban đầu, đã thiết kế một kế hoạch nhằm gián tiếp mua số lượng lớn đồng tiền số này.

Các cáo buộc đối với đồng $MELANIA được thêm vào các vụ kiện liên quan đến nhiều đồng tiền số khác, bắt đầu từ tháng 4 năm nay.

Trong hồ sơ mới nhất tại khu vực phía Nam New York, các nguyên đơn không cho rằng bà Melania Trump “có tội,” mà cáo buộc các công ty tiền điện tử đã lợi dụng danh tiếng của bà và một số nhân vật nổi tiếng khác làm “vỏ bọc” để che đậy hành vi phạm pháp.

Đại diện Meteora hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo một cuộc điều tra do Financial Times công bố tuần trước, gia đình ông Trump đã thu về hơn 1 tỷ USD lợi nhuận trước thuế từ các sản phẩm và công ty liên quan đến tiền điện tử trong 12 tháng qua.

Ngoài đồng $MELANIA, ông Trump còn ra mắt đồng $TRUMP vài giờ trước lễ nhậm chức tổng thống. Trong khi đó, công ty World Liberty Financial, với 3 người con trai của ông Trump làm nhà sáng lập, cũng chào bán đồng tiền kỹ thuật số WLFI, với giá trị lên tới 550 triệu USD .