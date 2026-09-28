Trào lưu analog: Tìm về trải nghiệm hay sự phô trương?

Năm 2026 đã chính thức được coi là "năm của analog" (năm của các trải nghiệm thực tại). Tuy nhiên, sự phô trương quá mức có thể khiến xu hướng này mất đi ý nghĩa.

Ảnh: Substack.

Theo The Bookseller, các sở thích thủ công truyền thống (analog) đang trở thành xu hướng trong cộng đồng sách trực tuyến BookTok, đặc biệt là giới trẻ. Cả cộng đồng đang quay lại với sách in, máy ảnh phim, đĩa than, đan lát, làm vườn hay làm sổ lưu niệm để tận hưởng cảm giác chân thực trong cuộc sống.

Sở thích thủ công lên ngôi trong cộng đồng BookTok

"Đọc sách vốn là một sở thích mang lại trải nghiệm cảm xúc truyền thống, nên không có gì ngạc nhiên khi cộng đồng BookTok yêu thích các hoạt động tương tự. Ngày nay, hầu hết tài khoản BookTok không chỉ giới thiệu sách mà còn kết hợp sách với một sở thích analog liên quan khác. Chẳng hạn, Lucy Rose, tác giả cuốn The Lamb, thường chia sẻ hình ảnh đóng lại bìa sách", Nate, với tài khoản @nateblackbooks có 2.985 người theo dõi, chia sẻ.

Minh họa trào lưu analog. Ảnh: Pexels.

Tương tự, Emily, với 91.800 người theo dõi tài khoản @emilymiahreads, cũng nhận thấy các nhà sáng tạo nội dung trên BookTok thường đưa những "sở thích mang lại cảm giác thư thái, ấm cúng" vào video của họ.

Báo cáo Xu hướng sở thích năm 2026 của Pinterest ghi nhận sự gia tăng đáng kể về lượng người tìm kiếm các sở thích thủ công truyền thống analog trên nền tảng này.

Christen A. Johnson, cây bút của tạp chí Cosmopolitan, nhận định: "Tất nhiên, xu hướng này không có nghĩa là chúng ta sẽ từ bỏ điện thoại. Dữ liệu về cơ bản nói về việc tìm kiếm một sở thích analog trên mạng rồi sau đó thực hiện nó ở thế giới thực".

Các nhà sáng tạo nội dung cũng nhận thấy sự trớ trêu thú vị khi khám phá ra một sở thích không cần đến màn hình ngay trên chính không gian mạng. “Chúng ta vừa có thể trân trọng những thú vui mang tính truyền thống vừa đón nhận thế giới hiện đại. Chúng ta đang sống trong một thế giới ưa thích sự chia sẻ, và nếu việc chia sẻ sở thích trên mạng Internet giúp bạn hào hứng tham gia hơn, thì cứ thoải mái đăng tải những gì mình yêu thích.

Mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống ngày nay. Trước đây, người ta thường khoe thành quả đan lát với hàng xóm láng giềng, còn bây giờ chúng ta đăng tải chúng lên mạng để hàng nghìn người cùng chiêm ngưỡng”, Nate bày tỏ.

Từ chia sẻ đến phô trương quá mức?

Không có gì xấu khi chia sẻ thành quả của mình với cộng đồng nhưng nhiều câu hỏi đang được đặt ra khi xu hướng này phần nào đi quá xa. Cây viết Rosamelia Sanchez Lara của trang Goodhousekeeping đã bắt gặp rất nhiều video mọi người khoe những chiếc túi tote đắt đỏ mới mua mỗi tuần, bên trong chứa đầy các món đồ công nghệ "phong cách retro" hay những bộ dụng cụ thủ công đắt tiền.

Theo Fortune, thế hệ Z đang là đối tượng khách hàng đầy tiềm năng của thị trường âm nhạc analog và sách in tại Mỹ và Anh. Trong khi việc mua máy phát đĩa than, đầu đĩa CD và sách in có thể chỉ là hành động hoài niệm đối với thế hệ X và các thế hệ trước đó, thì với những người dưới 25 tuổi, đây lại là cách khẳng định bản sắc, thể hiện sự đổi mới và tạo nên sự khác biệt.

BookTok và các cộng đồng mạng xã hội dường như đã góp phần đưa 2026 trở thành năm của analog. Tuy nhiên, liệu trào lưu này có đi sai mục đích?. Ảnh: UX Collective.

Một người trẻ chưa đến 20 tuổi tên Fatima có niềm đam mê thời trang, các khu chợ đồ cũ và mua sắm tại các cửa hàng từ thiện. Trước khi đi ngủ, Fatima thường đọc các tạp chí như Vogue, i-D hay Dazed bản in. Fatima chia sẻ: "Tôi thích đọc bản in hơn. Các phiên bản số làm mất đi cái "chất" riêng của việc đọc tạp chí. Hơn nữa, cảm giác được thoát khỏi thế giới trực tuyến thật tuyệt vời".

Sandy, một bạn trẻ dưới 20 tuổi khác có niềm đam mê với nhiếp ảnh, thể thao, âm nhạc và trang trí phòng, đã tậu một chiếc máy hát đĩa than để làm điểm nhấn cho căn phòng. Giờ đây, chiếc máy hát đĩa cùng 5 chiếc đĩa than cậu sở hữu đã trở thành vật trang trí nổi bật, giúp khẳng định cá tính riêng biệt so với bạn bè và gia đình.

Tuy nhiên, cái giá của việc thể hiện cá tính analog như vậy không hề rẻ. Nhà phê bình Laurel còn so sánh trên Substack rằng một chiếc máy hát đĩa than có giá hơn 200 USD , trong khi chi phí cho dịch vụ Spotify chỉ bằng một phần rất nhỏ con số đó. Một cuốn sổ tay bìa da có thể có giá tới 60 USD , trong khi Google Docs lại miễn phí. Laurel thậm chí còn nghe bạn bè bàn tán về việc mua điện thoại nắp gập chỉ để hoài niệm về thời xưa cũ.

Dường như đâu đó trên hành trình quay về với trải nghiệm thực tại, thế hệ trẻ đang đi chệch hướng. Mục đích cốt lõi của trào lưu analog là ngắt kết nối mạng và thay thế thời gian sử dụng màn hình bằng các sở thích thực tế, giàu tính trải nghiệm, chứ không phải biến nó thành một cái cớ khác cho chủ nghĩa tiêu dùng hay một trào lưu mạng xã hội để chạy theo.

Ý nghĩa thực sự của xu hướng analog sẽ hoàn toàn bị đánh mất nếu trải nghiệm được đo đếm bằng giá trị vật chất và chủ nghĩa tiêu dùng tiếp tục lên ngôi.