Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tiền lương chưa bao giờ là tất cả

Cuốn sách của Fred Kofman phân tích mối quan hệ giữa nhân viên và công ty thông qua nhiều lợi ích mà hai bên mang lại cho nhau. Tiền lương không phải là yếu tố quan trọng nhất để một nhân viên quyết định gắn bó với công ty lâu dài. Môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và cơ hội phát triển là những yếu tố quan trọng không kém, mà nhiều người cân nhắc khi lựa chọn nơi làm việc.

Sách hay Ebook

Điều giúp con người trở nên đặc biệt

  • Thứ hai, 28/9/2026 17:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khả năng hợp tác linh hoạt với số lượng lớn khiến con người trở nên đặc biệt, sự kết nối giữa các cá thể giúp con người tạo nên nguồn sức mạnh vô biên.

Con người ảnh 1

Khả năng tương tác và xây dựng cộng đồng lớn, bền vững khiến con người trở nên đặc biệt. Ảnh minh họa: C.G.

Một trong những nguồn lực quan trọng nhất cho niềm hạnh phúc nơi công sở (và cuộc sống nói chung) là những mối quan hệ tốt đẹp mà chúng ta có với những người xung quanh. Trong phần lớn đời người chúng ta, chúng ta có mối liên hệ mật thiết nhất với những người họ hàng của mình, một chiến lược tái tạo thành công hệ gene của chúng ta theo thuyết Darwin.

Theo ghi nhận của nhà sử học Yuval Noah Harari người Israel, ngôn từ trừu tượng đã cho phép chúng ta mở rộng tầm ảnh hưởng to lớn tới nhiều cộng đồng, tạo điều kiện cho sự hợp tác và hành động tập thể ở quy mô lớn hơn rất nhiều, lên đến hàng tỉ người.

Kiểu mối quan hệ họ hàng “memetic” (lan truyền học) này, một thuật ngữ do nhà sinh hóa học Richard Dawkins đặt ra để chỉ các hệ gene thần kinh, cho phép nhiều người cảm thấy như họ thuộc về cùng một nhóm, tạo ra cảm giác đồng nhất vượt trên bất kỳ sự khác biệt chủng tộc hay huyết thống nào. Ví dụ, những người thuộc các dân tộc khác nhau sẽ tự định nghĩa họ là người Mỹ, cũng giống như những người đến Mỹ từ nhiều nguồn gốc quốc gia, văn hóa hoặc tôn giáo khác nhau.

Điều tương tự cũng ứng với các công ty. Như Harari khẳng định, loài Homo sapiens đã thống trị thế giới vì chúng ta là loài vật duy nhất có thể hợp tác linh hoạt trên số lượng lớn.

Điều này là do một khả năng độc nhất vô nhị của chúng ta: Có thể tiếp nhận và tin tưởng các đối tượng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, chẳng hạn như các vị thần, tổ quốc, tiền bạc hay các công ty trách nhiệm hữu hạn.

Harari tuyên bố rằng tất cả các hệ thống hợp tác của con người trên quy mô lớn, bao gồm các tôn giáo, chính phủ, mạng lưới thương mại và các tổ chức kinh doanh, đều xuất phát từ khả năng nhận thức đặc biệt của chúng ta, đó là tưởng tượng ra các thực thể hư cấu: “Một số lượng lớn những người xa lạ có thể hợp tác thành công nếu họ đều tin vào những chuyện thần thoại chung.

Bất kỳ sự hợp tác quy mô lớn nào của con người, dù là một nhà nước hiện đại, một giáo hội thời trung cổ, một thành bang cổ đại hay một bộ lạc tiền sử, đều bắt nguồn từ những chuyện thần thoại chung chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng tập thể của con người”.

Số lượng lớn người lạ này có thể hợp tác thành công với nhau vì khi cùng tin vào những chuyện thần thoại chung, họ không còn cảm thấy mình xa lạ với nhau nữa.

Fred Kofman/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới

Con người Hạnh phúc Ngôn ngữ Cộng đồng Tương tác Đặc biệt

Bình luận

    Đọc tiếp

    Điều khiến nhân sự chán ghét công ty

    Điều khiến nhân sự chán ghét công ty

    0

    Bị kìm kẹp trước quá nhiều nguyên tắc vô lý của cấp trên khiến nhân sự cảm thấy chán ghét công ty. Nội quy làm việc nên được xây dựng để bảo vệ quyền lợi của nhân viên.

    Tình bạn hiếm có của Melinda ở Microsoft

    Tình bạn hiếm có của Melinda ở Microsoft

    0

    Chuyến nhảy dù ở Snohomish đã khởi đầu cho một tình bạn kỳ diệu, đồng hành cùng Bill Gates và Melinda qua nhiều cột mốc quan trọng của cuộc đời.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Mỗi dịp cuối tuần, khoảng sân trước cửa Thư viện Dương Liễu lại xếp kín những chiếc xe đạp mini đầy màu sắc. Chủ nhân của những chiếc xe này là hàng chục độc giả nhí.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý