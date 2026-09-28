Cách đặc biệt để sử dụng bộ não nhiều hơn

Phương pháp kiểm soát tâm trí hướng học viên đến ứng dụng trạng thái nhập thiền để giải quyết các vấn đề. Đây là thiền động, sức mạnh của nó thực sự ngoạn mục.

Một trong những điều đầu tiên học viên nghe là: “Bạn đang học cách sử dụng bộ não của mình nhiều hơn và sử dụng nó theo một cách đặc biệt.” Đây là một câu đơn giản mà họ nghe và hiểu ngay từ đầu. Chúng ta đều có một tâm trí có thể dễ dàng được huấn luyện để phát huy những sức mạnh, mà những người mới bắt đầu tham gia huấn luyện sẽ nghi ngờ liệu họ có làm được hay không. Chỉ khi thực sự trải nghiệm những sức mạnh này, họ mới tin rằng, họ có khả năng làm nên những điều phi thường.

Một điều khác mà các học viên được nghe là: “Hãy thầm hướng bản thân đến một nơi thư giãn lý tưởng của bạn.” Một bài tập dễ chịu, êm dịu, vô cùng sống động, vừa củng cố trí tưởng tượng vừa giúp thư giãn sâu hơn.

Một cách giải thích về thiền: Trong lời nói hằng ngày, “thiền” có nghĩa là suy nghĩ về một thứ gì đó. Nếu bạn đặt cuốn sách này sang một bên và xem xét những gì sẽ có cho bữa tối ngày mai, nghĩa là bạn đang thiền.

Trong mỗi môn thiền khác nhau, từ này có một nghĩa cụ thể hơn, chỉ một trạng thái hay cấp độ đặc biệt của tâm trí. Trong một số lĩnh vực, khi đạt đến cấp độ nhập thiền thì tự nó đã đến điểm cuối cùng: Tâm hoàn toàn tĩnh tại, trí không còn những suy tưởng miên man tạp niệm. Điều này tạo ra sự bình tĩnh dễ chịu, giúp giảm bớt và ngăn ngừa bệnh tật do căng thẳng gây ra, như rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh. Nhưng đấy là thiền thụ động.

Kiểm soát tâm trí không khó như bạn nghĩ. Ảnh: Brain FM.

Phương pháp kiểm soát tâm trí vượt xa điều này. Nó hướng học viên đến ứng dụng trạng thái nhập thiền để giải quyết các vấn đề, từ những vấn đề nhỏ bé đến những vấn đề lớn hơn, quan trọng hơn. Đây là thiền động, sức mạnh của nó thực sự ngoạn mục.

Ngày nay, chúng ta có thể nghe nhiều hơn về sóng Alpha. Đây là một trong những dạng sóng não, một dạng năng lượng điện do não tạo ra và có thể đo bằng máy điện não đồ (electroencephalograph - EEG). Nhịp điệu của sóng não này được đo bằng chu kỳ trên giây (CPS). Sóng não có nhịp khoảng 14 CPS trở lên được gọi là Beta, khoảng 7-14 CPS là Alpha, 4-7 CPS là Theta và từ 4 CPS trở xuống là Delta.

Khi bạn tỉnh táo, sinh hoạt và làm việc thường ngày, thì bạn đang ở trạng thái Beta, hay còn gọi là ý thức bên ngoài theo thuật ngữ của kiểm soát tâm trí. Khi bạn đang mơ mộng, hoặc sắp ngủ nhưng chưa ngủ thực sự, hoặc vừa thức nhưng chưa tỉnh, thì bạn đang ở trong trạng thái Alpha. Những người kiểm soát tâm trí gọi đây là ý thức nội tâm. Khi bạn đang ngủ, bạn đang ở trạng thái Alpha, Theta hoặc Delta, không chỉ ở trạng thái Alpha như nhiều người vẫn biết. Với đào tạo kiểm soát tâm trí, bạn có thể ở cấp độ Alpha theo ý muốn mà vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Bạn có thể thắc mắc rằng việc ở trong những cấp độ tâm trí khác nhau thì sẽ cảm thấy thế nào?

Trạng thái Beta, hay trạng thái tỉnh táo hoàn toàn, không sản sinh ra bất cứ cảm giác đặc biệt nào. Bạn có thể cảm thấy tự tin hoặc sợ hãi, bận rộn hoặc rảnh rỗi, mải mê hoặc buồn chán, những khả năng xảy ra khi ở trạng thái Beta là không có điểm dừng, không có giới hạn.

Đối với hầu hết mọi người, càng ở những cấp độ sâu hơn, các khả năng này càng hạn chế. Trong cuộc sống hằng ngày, tâm trí của chúng ta vận hành ở cấp độ Beta, chứ không phải Alpha hay Theta. Tại những cấp độ sâu hơn, tâm trí thường ở trạng thái như mơ giữa ban ngày, khi sắp chìm vào giấc ngủ, hoặc chính khi ngủ.

Nhưng với việc huấn luyện kiểm soát tâm trí, những khả năng hữu ích bắt đầu nhân lên không ngừng. Như Harry McKnight - Phó Giám đốc của Silva Mind Control, đã viết: “Trạng thái Alpha có một tập hợp đầy đủ các khả năng cảm nhận, giống như Beta.” Nói cách khác, chúng ta có thể làm nhiều điều trong trạng thái Alpha hơn so với những gì chúng ta có thể làm ở trạng thái Beta.

Đây là một khái niệm quan trọng của kiểm soát tâm trí. Một khi bạn làm quen với những khả năng cảm nhận này và học cách sử dụng chúng, bạn sẽ sử dụng tâm trí của mình nhiều hơn theo một cách đặc biệt. Bạn sẽ hoạt động tâm trí bất cứ khi nào bạn muốn, để đi vào tầng trí tuệ cao hơn.

Hầu hết mọi người tìm đến kiểm soát tâm trí như một cách để thư giãn, để chấm dứt việc mất ngủ, để giải tỏa những cơn đau đầu, hay để học cách làm những điều đòi hỏi ý chí nỗ lực to lớn, ví như dừng hút thuốc, giảm cân, cải thiện trí nhớ, học tập hiệu quả hơn. Đây là những mục tiêu mà rất nhiều người tham gia khóa học này đang theo đuổi, nhưng họ có thể học được nhiều, nhiều điều hơn thế.

Họ phát hiện ra rằng năm giác quan (xúc giác, vị giác, khứu giác, thính giác, thị giác) chỉ là một phần của những khả năng sinh ra cùng với họ. Nhiều người gọi chúng là năng lực hay khả năng phán đoán, mà có lẽ chỉ một số ít người được trời phú, hoặc phải là những con người phi thường rèn luyện qua nhiều thế hệ. Nhưng xã hội ngày càng phát triển, con người càng phụ thuộc vào máy móc công nghệ, những năng lực tâm trí này đang dần dần mai một. Nhiệm vụ của phương pháp kiểm soát tâm trí là huấn luyện chúng ta đánh thức những nguồn sức mạnh này.

Rốt cùng thì sự thức tỉnh này có ý nghĩa như thế nào? Biên tập viên chuyên mục làm đẹp của tạp chí Mademoiselles, Nadine Berlin, đã viết trong số ra tháng 3 năm 1972: “Văn hoá quen dùng thuốc có thể mở rộng tâm trí nhờ thuốc viên, thuốc bột, thuốc tiêm. Tôi có thể tự làm việc đó, bằng trí óc của mình. Phương pháp Kiểm soát Tâm trí thực sự sẽ giúp bạn mở rộng tâm trí. Bạn sẽ được học cách để mở rộng tâm trí của mình. Không giống như việc dùng thuốc hay thôi miên, trong phương pháp huấn luyện Silva, bạn là người kiểm soát.

Việc mở rộng tâm trí, hiểu biết về bản thân và giúp đỡ người khác thông qua kiểm soát tâm trí chỉ bị giới hạn bởi những giới hạn của riêng bạn. Bất cứ điều gì đều có thể xảy ra. Bạn nghe về điều gì đó xảy ra với những người khác. Và đột nhiên, bạn thấy điều đó cũng xảy ra với mình.”