Cảnh tượng du thuyền siêu sang của Sói già phố Wall trong bão

Đột nhiên con thuyền bắt đầu chúi xuống một góc nghiêng khó tin, cho tới khi nó gần như chúi hẳn xuống dưới.

Tôi thức dậy vì cảm nhận có vài giọt mưa, nhưng bầu trời vẫn xanh trong. Điều đó làm tôi hoang mang. Tôi nhìn sang bên tay phải mình, có đến tám ly Bloody Mary xếp thành hàng, tất cả đều đầy đến tận miệng. Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Có tiếng gió rít dữ dội. Sau đó tôi cảm thấy có thêm mấy giọt mưa nữa. Quái quỷ gì không biết? Tôi mở mắt ra. Hay là nữ công tước lại hắt nước lên mặt tôi? Nhưng chẳng thấy nàng đâu cả. Chỉ còn mình tôi trên cầu nhảy.

Đột nhiên, tôi cảm thấy du thuyền chúi xuống một cách đáng sợ cho tới khi nó đạt đến một góc 40 độ, và sau đó tự nhiên tôi nghe thấy âm thanh loảng xoảng ầm ầm. Một lúc sau, cả một bức tường nước dày xám xịt sừng sững xuất hiện bên mạn thuyền, trùm lên cầu nhảy, đổ ập xuống - khiến tôi ướt từ đầu đến chân.

Chuyện quái gì thế nhỉ? Cái cầu nhảy này phải cao đến 9 mét tính từ mặt nước và du thuyền lại bị chúi xuống lần nữa. Giờ thì tôi bị lật nghiêng và mấy ly Bloody Mary bay cả lên người tôi. Tôi ngồi dậy và nhòm qua mạn tàu và - ối ông bà ông vải ơi! Sóng biển phải cao đến 6 mét và còn dày hơn cả những toà nhà. Rồi tôi mất thăng bằng. Tôi văng khỏi chiếc đệm và giờ thì rơi phịch xuống sàn gỗ tếch, mấy ly Bloody Mary cũng theo tôi, vỡ tan thành hàng nghìn mảnh.

Tôi bò ra mạn thuyền, túm lấy lan can bằng chrome và cố đứng lên. Tôi nhìn ra phía sau thuyền và - Chết cha rồi! Chandler! Chúng tôi kéo theo Chandler, một chiếc thuyền lặn dài 12,6 mét, bằng hai sợi cáp to và giờ nó thoắt ẩn thoắt hiện trong những con sóng khổng lồ này.

Tôi lại phục xuống và bắt đầu bò lại phía cầu thang. Chiếc du thuyền như đang vỡ toác ra từng mảnh. Lúc tôi bò được xuống thang để tới boong chính, tôi ướt sũng và va đập hết chỗ này đến chỗ khác, đau ê ẩm. Tôi loạng choạng chui vào sảnh chính. Cả nhóm đang ngồi trên thảm in hình da báo, túm tụm lại sát vào nhau. Tất cả đều nắm chặt tay và mặc áo phao cứu sinh. Khi nữ công tước nhìn thấy tôi, nàng tách khỏi nhóm và bò về phía tôi. Nhưng sau đó, đột nhiên chiếc thuyền bắt đầu nghiêng sang mạn trái.

“Cẩn thận!”, tôi hét lên, rồi được nhìn cảnh nữ công tước lăn lông lốc qua thảm và đâm sầm vào tường. Một lát sau, một chiếc bình Trung Hoa cổ bay qua sảnh chính và đập mạnh vào ô cửa sổ ngay phía trên đầu nàng, vỡ tan thành hàng nghìn mảnh.

Rồi chiếc thuyền lại thăng bằng trở lại. Tôi quỳ xuống bằng cả tay và đầu gối, nhanh nhẹn bò lại phía nàng. “Em có sao không, cưng?”

Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi. “Anh… anh đúng là vị thần biển khốn kiếp! Tôi sẽ giết anh khi chúng ta thoát khỏi con thuyền chết tiệt này! Tất cả chúng ta đều sắp chết rồi! Sao nào? Tại sao sóng biển lại lớn đến vậy?” Nàng đăm đăm nhìn tôi bằng đôi mắt biếc của nàng.

“Anh không biết”, tôi đáp vẻ đề phòng. “Anh đang ngủ mà.”

Nữ công tước tỏ vẻ hoài nghi. “Anh ngủ à? Làm quái gì có chuyện anh ngủ được trong tình cảnh thế này? Chúng ta chìm đến nơi rồi! Ophelia và Dave mệt gần chết rồi. Ross và Bonnie cũng vậy…Shelly cũng thế!”

Chiếc du thuyền của Sói già Phố Wall gặp nạn. Ảnh: Power & Motoryacht.

Vừa lúc ấy Rob bò lại với nụ cười nhăn nhở trên mặt. “Chỗ này nước xoáy hay sao ấy nhỉ? Tôi lúc nào cũng chỉ muốn chết trên biển thôi.” Nữ công tước đầy ai oán: “Câm miệng ngay đi Rob! Tội của anh cũng chẳng kém gì tội chồng tôi đâu đấy. Hai anh đúng là hai thằng ngu.” “Chỗ Lude đâu rồi?”, Rob lắp bắp. “Tôi không muốn chết trong tình trạng tỉnh táo.”

Tôi gật đầu tán thành. “Tôi có mấy viên trong túi đây… Đây này”, và tôi thò tay vào túi quần sooc, móc ra một vốc Lude, đưa cho anh ta bốn viên. “Đưa đây một viên!”, nữ công tước cắm cảu. “Em cần trấn tĩnh lại.”

Tôi mỉm cười với nữ công tước. Nàng đúng là chỗ dựa tin cậy, vợ tôi ấy! “Của em đây, cưng à.” Tôi đưa cho nàng một viên Lude. Tôi ngước nhìn lên và thấy Ross, con người phong trần can đảm, đang bò ra chỗ khác. Trông anh ta có vẻ rất khiếp hãi. “Ôi, lạy Chúa”, anh ta lầm bầm, “con phải thoát khỏi con thuyền này. Con còn đứa con gái. Con…con…con không thể nhịn nôn được nữa! Xin người, hãy cho con thoát khỏi con thuyền này.”

Rob bảo tôi: “Chúng ta lên buồng thuyền trưởng xem chuyện gì đang xảy ra đi.”

Tôi nhìn nữ công tước. “Em đợi ở đây nhé. Anh sẽ quay lại ngay.”

“Thôi đi! Em đi cùng anh.”

Tôi gật đầu. “Được rồi, vậy ta đi.”

“Tôi sẽ ở dưới này”, con người phong trần cam đảm nói, bắt đầu bò trở lại chỗ cả nhóm, đuôi quặp giữa hai chân sau. Tôi nhìn Rob, cả hai chúng tôi cùng bật cười. Rồi ba chúng tôi bắt đầu bò lại phía buồng thuyền trưởng. Trên đường, chúng tôi qua một quầy bar có trữ sẵn đủ mọi thứ. Rob dừng lại và nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên làm vài ly rượu mạnh.”

Tôi nhìn nữ công tước. Nàng gật đầu đồng ý. Tôi bảo Rob: “Đi lấy chai rượu đi.” 30 giây sau, Rob đã bò trở lại, mang theo một chai tequila. Anh ta mở nút và đưa chai cho nữ công tước. Nàng uống một ngụm lớn. Thế mới là đàn bà chứ! Tôi nghĩ. Rồi đến lượt Rob và tôi uống.

Rob vặn nút lại và ném mạnh cái chai vào tường. Nó vỡ tan thành nhiều mảnh. Anh ta mỉm cười. “Tôi lúc nào cũng thích làm những việc kiểu như thế này.”

Nữ công tước và tôi nhìn nhau.

Có một đoạn cầu thang ngắn dẫn từ boong chính lên buồng thuyền trưởng. Trong khi chúng tôi đang leo lên thì hai gã thuỷ thủ làm việc trên boong có tên là Bill lao xuống, nói đúng hơn là nhảy qua chúng tôi. “Có chuyện gì thế?”, tôi hét lên.

“Các bục lặn bị vỡ rồi”, một gã Bill hét lên. “Sảnh chính sẽ bị ngập nước nếu chúng ta không chặn các cửa hậu lại.” Và họ tiếp tục chạy đi.

Buồng thuyền trưởng đúng là một tổ ong vỡ. Đó là một không gian chật chột, có lẽ chỉ khoảng 2,5x3,6 mét, lại có trần rất thấp. Thuyền trưởng Marc đang ghì chặt lấy bánh lái làm bằng gỗ trông rất cổ kính bằng cả hai tay. Cứ vài giây, anh ấy lại buông tay phải khỏi bánh lái và điều khiển hai cái van tiết lưu, cố gắng giữ cho mũi tàu thẳng hướng những con sóng đang lao đến.

John, thuyền phó thứ nhất, đứng cạnh anh ấy. Tay trái anh ta bám vào một cái cột kim loại để giữ thăng bằng. Tay phải anh ta giữ chặt chiếc ống nhòm trên mắt. Ba cô phục vụ ngồi trên một chiếc ghế băng gỗ, tay lồng vào nhau và mắt đẫm lệ. Qua hệ thống tĩnh điện, tôi nghe thấy tiếng đài léo nhéo: Cảnh báo bão! Đây là thông báo bão!

“Chuyện quái gì thế?”, tôi hỏi Thuyền trưởng Marc.

Anh ấy lắc đầu lia lịa. “Chúng ta gặp rắc rối to rồi! Cơn bão này càng lúc càng mạnh lên. Sóng biển cao phải đến 6 mét.” “Nhưng bầu trời vẫn trong xanh mà”, tôi nói vẻ ngây ngô. “Tôi không hiểu nổi.” Nữ công tước giận dữ lên tiếng: ‘Ai quan tâm gì đến chuyện sắc trời? Anh có thể đưa chúng ta quay lại được không, Marc?”

“Không thể được”, anh ấy đáp. “Nếu chúng ta tìm cách quay đầu, chúng ta sẽ bị chao nghiêng và lật úp ngay.” “Thế anh có giữ cho chúng ta không bị chìm không?”, tôi hỏi. “Hay là phát tín hiệu báo nguy?”

“Chúng ta sẽ phải làm thế”, anh ấy đáp, “nhưng khi tình hình xấu đi. Bầu trời xanh sắp biến mất rồi. Chúng ta đang tiến thẳng vào rốn một cơn bão mạnh cấp tám đấy.”

20 phút sau, tôi cảm thấy mấy viên Lude phát huy tác dụng. Tôi thì thào với Rob: “Đấm mạnh tôi một cái nào.” Tôi nhìn nữ công tước xem nàng có phát giác ra hành động của tôi không. Rõ ràng nàng biết. Nàng lắc đầu và nói: “Hai anh đúng là hai gã đốn mạt, tôi thề đấy.”

Nhưng phải đến hai tiếng sau - khi mà sóng cao đến 9 mét hoặc còn hơn nữa - tình hình tệ nhất mới xuất hiện. Thuyền trưởng Marc lên tiếng bằng giọng bi đát và hét lên: “Sóng Rogue đấy! Bám chặt vào!”

Sóng Rogue à? Nó là cái quái gì nhỉ? Chỉ một giây sau tôi đã hiểu ra khi nhìn ngoài cửa sổ - và tất cả mọi người trên buồng thuyền trưởng cùng hét lên: “Ối cha mẹ ơi! Sóng Rogue!” Con sóng cao phải đến gần 20 mét, nó tiến lại rất nhanh. “Bám chặt vào!”, Thuyền trưởng Marc hét lên. Tôi vòng tay phải ôm chặt lấy cái eo thon thả của nữ công tước và kéo nàng lại gần mình. Nàng thật thơm, nữ công tước của tôi, kể cả lúc này đây.

Đột nhiên con thuyền bắt đầu chúi xuống một góc nghiêng khó tin, cho tới khi nó gần như chúi hẳn xuống dưới. Thuyền trưởng Marc đẩy mấy cái van tiết lưu lên hết cỡ, và con thuyền chồm lên phía trước, chúng tôi bắt đầu leo lên đỉnh ngọn sóng Rogue. Đột nhiên, con thuyền như sững lại trong khoảnh khắc. Rồi con sóng bắt đầu trùm lên nóc buồng thuyền trưởng và đổ ập xuống với sức mạnh của cả một nghìn tấn thuốc nổ…BÙM!

Mọi thứ tối sầm.