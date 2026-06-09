Biểu tượng mới của giới sách

Từ khi cộng đồng sách BookTok phát triển, văn hóa dùng túi tote (túi lớn, có quai xách ở hai bên thành túi) lan tỏa mạnh mẽ trong giới yêu sách, theo The Bookseller.

Ảnh: Esquire.

Tính đến ngày 5/6, hashtag #totebags đã được sử dụng trong hơn 578.300 bài đăng về sách trên TikTok.

Túi tote thể hiện cá tính với sách

“Văn hóa túi tote rất phổ biến trên BookTok”, người dùng Nate, có 2.800 người theo dõi trên nền tảng này, chia sẻ. “Một chiếc túi tote được thiết kế theo gu của người yêu sách có thể giúp bạn thể hiện sở thích với sách của mình”, Berta, với hơn 2.434 người theo dõi, nói thêm.

Hannah, có hơn 12.200 người theo dõi, trên TikTok, cho biết: “Túi tote vừa là một cách thú vị vừa là một cách thiết thực để thể hiện niềm đam mê với sách”. Berta nói thêm: “Mọi người thường nói về một số vật dụng nhất định độc giả yêu sách thường có, ví chúng như ‘bộ đồ dùng cơ bản’.’ Ngôi sao trong bộ vật dụng này là túi tote, cùng đèn trang trí bàn, đồ thủ công và cả một cốc matcha”.

Evie, với gần 6.000 người theo dõi trên cộng đồng BookTok, cũng mô tả loại túi này là một “món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của độc giả… Độc giả sẽ phát cuồng vì một chiếc túi tote, đặc biệt là những chiếc có hình ảnh tác phẩm của các nghệ sĩ độc lập”.

Địa vị trong giới sách

Nate bày tỏ: “Những chiếc túi có hình ảnh của các tiểu thuyết và bộ truyện cụ thể cũng thể hiện đẳng cấp. Tôi phải thừa nhận, khi thấy ai đó mang một chiếc túi tote siêu hiếm, tôi lập tức cho rằng họ rất ngầu”.

Nate cũng cho hay, những chiếc túi tote của nhà xuất bản “mang đến cảm giác trí thức và học thuật... Tôi muốn tạo ra hình ảnh của một người trí thức, mặc dù tôi không phải là người thông minh nhất”.

Berta giải thích: “Túi tote của nhà xuất bản, đặc biệt là những chiếc được tặng trong các sự kiện chỉ dành cho khách mời, có thể được coi là biểu tượng. Những chiếc túi đó thể hiện vị thế cụ thể của bạn trong cộng đồng độc giả và BookTok. Chúng cũng rất độc đáo vì rất khó để người bình thường biết chiếc túi đó tượng trưng cho điều gì”.

Nhu cầu mua túi tote, quà tặng trong các sự kiện hoặc nằm trong các gói quảng bá sách riêng là “cao”, Heather lưu ý.

Ví dụ, những chiếc túi tote của Penguin “được xem là một biểu tượng vì chúng giúp nhận dạng người dùng là một người đọc sách”, theo Berta.

Hannah và Nate cũng đều ưa thích chiếc túi tote của nhà xuất bản Faber mà mình đang sở hữu. Hannah nói: “Một vài chiếc túi tôi rất muốn sở hữu là túi Shakespeare & Company từ Paris và túi của hiệu sách Notting Hill”.

Tại Anh, có một số thương hiệu túi “rất được săn đón” trong giới sách, ví dụ như túi của hiệu sách Daunt Books và Notting Hill.

Nhà xuất bản, hiệu sách,... cũng gia nhập vào đường đua làm túi thương hiệu riêng. Ảnh: The Telegraph.

Túi tote giúp xây dựng cộng đồng độc giả

Nate nhận thấy rằng những chiếc túi đã giúp họ bắt chuyện với nhiều người yêu sách: “Việc sử dụng túi tote đã khiến nhiều người yêu sách bắt chuyện với tôi. Việc dùng loại túi này là một cách đơn giản để những người yêu sách nhận ra và kết nối với nhau”.

Evie cũng đề cập đến sức mạnh khơi gợi cuộc trò chuyện của một chiếc túi tote. “Tôi thích phát hiện những chiếc túi tote độc đáo trong đời sống, ví dụ như một chiếc túi từ một sự kiện cụ thể hoặc một thiết kế kỷ niệm ra mắt sách. Túi tote có thể là một cách tuyệt vời để bắt đầu cuộc trò chuyện, đặc biệt nếu ai đó đang đeo một chiếc túi gắn với cuốn sách, cửa hàng hoặc nhà xuất bản bạn yêu thích”.

Tuy nhiên, những người yêu sách cũng dễ dàng nhận ra nguy cơ túi tote bị lạm dụng. Heather viết rằng những chiếc túi độc quyền tại các sự kiện về cơ bản chỉ là “chiêu trò marketing”.

Megan cho biết một số “doanh nghiệp lớn và các hiệu sách chính thống hàng đầu đang tận dụng xu hướng này bằng cách bán những chiếc túi mang thương hiệu của họ với giá rất cao”.

Giống như mọi thứ trong thế giới mạng xã hội, mọi người sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Mọi người không hề chán ghét túi tote, chúng sẽ luôn dễ thương khi sử dụng và được yêu thích, nhưng mong muốn sở hữu chúng sẽ giảm dần khi chúng xuất hiện tràn lan trong các nội dung và video, Heather cho hay.

Để tránh túi tote bị lạm dụng, không chỉ trong thế giới sách mà còn trong bất cứ ngành nào đang sử dụng nó, hãy đơn giản coi nó như một món đồ thể hiện cá tính thay vì đặt nặng giá trị vật chất hay địa vị hào nhoáng mà nó mang lại.

“Ngày xưa, việc đọc sách từng bị coi là lập dị. Nhưng giờ đây, thật tuyệt khi thấy ngày càng nhiều người đọc sách và họ cảm thấy thoải mái hơn khi thể hiện sở thích của mình cùng những vật dụng liên quan, trong đó có túi tote, trước công chúng”, Berta chia sẻ cách nhìn đơn giản đối với việc sử dụng loại túi này.