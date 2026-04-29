Trao 60 'cột mốc sống' cho người dân biên giới Lâm Đồng

Sau hơn một tháng thi công, 60 căn nhà thuộc Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành và bàn giao cho người dân.

Ngày 28/4, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Quảng Trực.

Đại biểu cắt băng khánh thành Điểm dân cư liền kề chốt dân quân.

Việc đưa điểm dân cư vào sử dụng được kỳ vọng góp phần ổn định đời sống người dân vùng biên, đồng thời tạo nền tảng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, củng cố khu vực phòng thủ và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Công trình có tổng kinh phí 12,5 tỷ đồng , trong đó Quân khu 7 hỗ trợ 6,5 tỷ đồng , UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 6 tỷ đồng . Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng.

Dự án được triển khai từ ngày 24/3, xây dựng 60 căn nhà bảo đảm tiêu chuẩn "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng) cho 60 hộ dân bon Bu Dăr, xã Quảng Trực.

Những căn nhà được xây dựng kiên cố.

Sau hơn một tháng thi công, 60 căn nhà mới (diện tích hơn 46 m²/căn) đã hoàn thành và được bàn giao cho 60 hộ dân đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh, công trình mang ý nghĩa chiến lược trong việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.

Toàn cảnh 60 căn nhà biên giới Lâm Đồng.

Theo ông Trung, khi đi vào hoạt động, điểm dân cư sẽ trở thành một "cột mốc" quan trọng trong công tác quản lý biên giới. Người dân sinh sống tại đây sẽ là lực lượng tại chỗ, phối hợp cùng dân quân, bộ đội và các lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dịp này, UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 2 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tặng Giấy khen cho 39 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai xây dựng dự án.