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Xã hội

Đi học về, nam sinh bàng hoàng phát hiện cha tử vong trên tầng hai

  • Thứ tư, 10/6/2026 07:51 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Nam sinh tại TP.HCM bàng hoàng phát hiện cha tử vong trên tầng hai. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Tiền Phong.

Lực lượng chức năng TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông tại căn nhà trong hẻm 380 đường Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội (TPHCM). Sự việc được phát hiện chiều tối 9/6 tại khu vực tầng hai của ngôi nhà.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, con trai của nạn nhân về nhà sau khi tan học. Khi lên tầng 2, nam sinh này bàng hoàng phát hiện cha mình tử vong trên sàn nhà. Nam sinh lập tức hô hoán, kêu cứu người dân xung quanh.

Nhận tin báo, Công an phường Thông Tây Hội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai nhân chứng, để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân được xác định khoảng 50 tuổi. Ghi nhận ban đầu tại hiện trường, thi thể nạn nhân có dấu hiệu nghi liên quan sự cố điện.

Lực lượng chức năng đã huy động nhân viên điện lực đến kiểm tra hệ thống và tạm thời ngắt điện để đảm bảo an toàn cho công tác khám nghiệm.

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https://tienphong.vn/di-hoc-ve-nam-sinh-bang-hoang-phat-hien-cha-tu-vong-tren-tang-hai-post1850143.tpo

Theo Nguyễn Dũng/Tiền Phong

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