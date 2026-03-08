Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Theo cha mẹ lên rẫy, bé 9 tuổi đuối nước tử vong

  • Chủ nhật, 8/3/2026 20:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 8/3, ông Đoàn Lê Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé 9 tuổi tử vong do đuối nước.

Theo đó, ngày 7/3, cháu Đ.A.M. (9 tuổi, trú tại bon Bu Dăr, xã Quảng Trực) theo bố mẹ lên rẫy. Trong lúc gia đình mải làm việc và không để ý, cháu đã đi lạc khỏi khu vực bố mẹ đang làm. Một lúc sau, bố mẹ cháu M. không thấy cháu đâu và cùng nhau tìm kiếm xung quanh khu vực rẫy nhưng không phát hiện.

Ao nước xảy ra vụ việc cháu bé tử vong do đuối nước. Ảnh: TTXVN.

Đến khoảng 16h cùng ngày, gia đình và người dân phát hiện cháu bị đuối nước tại một ao chứa nước tưới tiêu giáp dòng suối nhỏ gần rẫy. Mặc dù mọi người nhanh chóng đưa cháu lên bờ và tìm cách sơ cứu, nhưng cháu đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng các lực lượng liên quan đã có mặt tại hiện trường để nắm tình hình, hỗ trợ gia đình lo hậu sự và động viên, chia sẻ với nỗi đau mất mát của gia đình nạn nhân.

Hiện Lâm Đồng vào cao điểm mùa khô, thời tiết nắng nóng. Ngành chức năng khuyến cáo các gia đình ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa cần cẩn trọng với tai nạn đuối nước trẻ em tại các ao hồ, sông suối. Tuyệt đối không để trẻ em bơi lội, câu cá hoặc có các hoạt động vui chơi gần các ao hồ, sông suối khi không có sự trông coi của người lớn.

VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

