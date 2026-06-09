Hai mẹ con tử vong tại nhà riêng

Theo báo cáo, khoảng 11h ngày 8/6, Công an xã Ngũ Chỉ Sơn tiếp nhận tin báo của anh C.L.L (SN 1996, trú thôn Xín Chải) về việc vợ là chị T.L.M (SN 2004) và con gái là T.M.H (SN 2025) tử vong tại nhà riêng.
Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành các biện pháp xác minh ban đầu và báo cáo vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai.
Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.