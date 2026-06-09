Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hai mẹ con tử vong tại nhà riêng

  • Thứ ba, 9/6/2026 12:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 9/6, thông tin từ Đảng ủy xã Ngũ Chỉ Sơn, Lào Cai, cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra vụ việc xảy ra tại thôn Xín Chải.

Theo báo cáo, khoảng 11h ngày 8/6, Công an xã Ngũ Chỉ Sơn tiếp nhận tin báo của anh C.L.L (SN 1996, trú thôn Xín Chải) về việc vợ là chị T.L.M (SN 2004) và con gái là T.M.H (SN 2025) tử vong tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành các biện pháp xác minh ban đầu và báo cáo vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cháy nhà làm một người tử vong, nghi do phóng hỏa

Chiều 8/6, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà, gây thiệt hại nặng về tài sản, một người mắc kẹt bên trong tử vong.

20 giờ trước

Người mẹ nghẹn lòng khi con gái bị chồng bạo hành đến tử vong

Dù đã lo xong hậu sự cho người con gái xấu số bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong, bà Đinh Thị T. vẫn nghẹn lòng, day dứt vì để con gái lấy nhầm chồng.

21:40 6/6/2026

Nam thanh niên đi xe máy tốc độ cao, tông vào ôtô tử vong

Tối 5/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp xác minh, làm rõ vụ tai nạn khiến anh N.N.P.Q (SN 1997, trú xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) tử vong.

05:45 6/6/2026

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/hai-me-con-tu-vong-tai-nha-rieng-o-lao-cai-post1849949.tpo

Theo Thành Đạt/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

mẹ con tử vong tử vong nhà riêng tự tử lào cai

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý