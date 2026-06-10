Những con tàu bạc tỷ nằm 'dầm mưa dãi nắng' ở Lý Sơn

Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc Ban Quản lý cảng cá tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát thực trạng các tàu khách neo đậu lâu năm tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn. Tuy nhiên, việc xử lý gặp không ít khó khăn. Một số chủ tàu đã chuyển nơi cư trú hoặc không còn liên lạc được. Với những chủ tàu còn liên hệ được, phần lớn cũng lúng túng vì không biết đưa tàu đi đâu hoặc xử lý thế nào đối với các phương tiện đã hết khả năng khai thác.