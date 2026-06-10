Những con tàu bạc tỷ nằm 'dầm mưa dãi nắng' ở Lý Sơn

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Tại khu vực vũng neo đậu tàu thuyền trên đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bên cạnh tàu cá ra vào tấp nập, nhiều năm qua xuất hiện hình ảnh các tàu vận tải hành khách nằm "chôn chân" gây mất mỹ quan, cản trở luồng lạch và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.
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Nổi bật trong số những tàu hành khách ngưng hoạt động là tàu Hoàng Sa 03. Con tàu này từng được đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, đưa vào khai thác từ năm 2014 với kỳ vọng nâng cao năng lực vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn. Song, sau khoảng 3 năm hoạt động, tàu phải ngừng khai thác vì hiệu quả kinh doanh không như mong muốn.
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Nhiều năm qua, chủ tàu liên tục tìm cách chuyển nhượng nhưng không có người mua. Hiện phần lớn thân tàu đã chìm dưới nước biển. Lớp sơn bên ngoài bong tróc từng mảng lớn, nhiều vị trí bị hoen gỉ do tác động của môi trường nước mặn.
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Cách đó không xa là tàu khách An Vĩnh 03. Con tàu được đầu tư gần 20 tỷ đồng từng được xem là một trong những phương tiện hiện đại nhất trên tuyến vận tải biển đảo. Cũng giống “số phận” của tàu Hoàng Sa 03, tàu An Vĩnh 03 cũng rơi vào tình cảnh ngưng hoạt động.
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Tương tự, tàu khách Biển Đông được một người dân đảo Lý Sơn mạnh dạn đầu tư khoảng 15 tỷ đồng vào năm 2016 với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng vận tải hành khách. Nhưng giấc mơ kinh doanh nhanh chóng tan vỡ khi chỉ sau khoảng hai năm hoạt động, con tàu phải dừng khai thác.
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Theo nhiều chủ tàu, nguyên nhân khiến hàng loạt phương tiện phải nằm bờ xuất phát từ sự thay đổi nhanh chóng của thị trường vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn. Trước đây, các tàu cao tốc đời đầu từng là lựa chọn chủ lực của hành khách ra đảo. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tàu siêu tốc thế hệ mới với thời gian hành trình chỉ từ 30 - 45 phút đã tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt.
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So với những phương tiện hiện đại hơn, các tàu đời cũ dần mất lợi thế về tốc độ, tiện nghi và khả năng phục vụ. Hành khách chuyển sang sử dụng các tàu mới, khiến lượng khách trên các tàu cũ sụt giảm mạnh. Doanh thu không đủ bù đắp chi phí vận hành, bảo dưỡng và trả nợ ngân hàng, nhiều chủ tàu buộc phải dừng hoạt động. Không ít người rơi vào cảnh nợ nần khi tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng từng ngày xuống cấp.
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Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc Ban Quản lý cảng cá tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát thực trạng các tàu khách neo đậu lâu năm tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn. Tuy nhiên, việc xử lý gặp không ít khó khăn. Một số chủ tàu đã chuyển nơi cư trú hoặc không còn liên lạc được. Với những chủ tàu còn liên hệ được, phần lớn cũng lúng túng vì không biết đưa tàu đi đâu hoặc xử lý thế nào đối với các phương tiện đã hết khả năng khai thác.
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