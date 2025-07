Tranh cãi vụ Trọng Nhân bị tố 'bom' đơn hàng 408 nghìn đồng

Ngày 25/7, Trọng Nhân vướng vào ồn ào bị một chủ tiệm bán bánh bò lên tiếng tố đặt hàng gồm ba loại bánh với tổng tiền là 408 nghìn đồng nhưng không nhận. Hai bên sau đó xảy ra nhiều tranh luận qua lại. Trọng Nhân thậm chí còn đến tận quán bánh để đối chất.

Trong khi đó, Trọng Nhân chia sẻ anh không "chốt đơn" vì cảm thấy giá cả không phù hợp. Nam diễn viên nói chủ quán tự ý lên đơn và có thái độ thách thức.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên liên tiếp có nhiều bài đăng với nội dung đáp trả gay gắt với chủ quán bánh bò. Thậm chí, Trọng Nhân yêu cầu chủ quán xin lỗi.

Theo Trọng Nhân, những bài đăng của chủ tiệm bánh bò đã gây ảnh hưởng đến danh dự, hình ảnh của anh. Người chủ tiệm này còn đe dọa và đưa các thông tin cá nhân của Trọng Nhân khi chưa được phép.

Dưới bình luận, một tài khoản mạng cho rằng Trọng Nhân nên đưa vụ việc ra cơ quan chức năng, nam diễn viên phản hồi đã lập vi bằng và sẽ kiện chủ quán bánh bò nếu như đối phương không có động thái xin lỗi.

Hiện vụ việc giữa Trọng Nhân và chủ tiệm bánh bò gây bàn tán trên mạng xã hội với hàng trăm ý kiến bình luận. Một bộ phận khán giả đồng tình, trong khi số khác phản ứng với màn đáp trả của Trọng Nhân, cho rằng cách diễn viên xưng hô "mày - tao" trong bài đăng công khai ở trang cá nhân không phù hợp.

Sau bài đăng của Trọng Nhân, chủ quán bánh tiếp tục lên tiếng, cho rằng bản thân không sai. Hai bên vẫn tiếp tục đấu tố.

Trọng Nhân sinh năm 1988, là diễn viên quen mặt của màn ảnh nhỏ. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim như Hôn nhân trong ngõ hẹp, Không thể gục ngã... Trọng Nhân được khán giả biết đến nhiều nhất với vai Khang trong Hoa hồng trên ngực trái.

Trong một bài phỏng vấn trước đây, Trọng Nhân cho biết: "Nhiều người nhìn tôi nghĩ chắc tôi chơi, quậy phá lắm. Nhưng bạn tin không, tôi không thích nhậu nhẹt, đi bar, không thích chỗ ồn ào. Tôi chỉ đam mê du lịch. Nhưng sắp tới tôi sẽ hạn chế đi để tập trung cho việc đóng phim".

