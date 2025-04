Tranh cãi trong ngày Arsenal thua PSG

PSG bị từ chối một quả phạt đền trong trận bán kết lượt đi Champions League tại Emirates vào rạng sáng 30/4.

Arsenal tránh một quả phạt đền.

Phút 16 trận đấu tại Emirates, Khvicha Kvaratskhelia, trong một pha đi bóng lắt léo, đã vượt qua William Saliba và Bukayo Saka trước khi bị Timber áp sát. Cầu thủ người Hà Lan được cho là đã dùng tay cản trở Kvaratskhelia bằng cách ôm ngang bụng, khiến ngôi sao người Georgia mất trụ và ngã trong vùng cấm. Dù vậy, trọng tài chính vẫn không cho dừng trận đấu và VAR cũng quyết định không yêu cầu xem lại tình huống.

Quyết định này đã khiến nhiều người hâm mộ, đặc biệt là các cổ động viên trung lập và PSG, phẫn nộ. Trên mạng xã hội, họ chỉ trích dữ dội không chỉ quyết định của trọng tài mà còn cả phản ứng của cựu trọng tài Premier League Mark Clattenburg, người cho rằng đây không phải là phạt đền và Kvaratskhelia thậm chí xứng đáng bị thẻ vàng vì phản ứng thái quá.

Truyền thông Anh, Pháp cũng đưa ra những ý kiến về phán quyết của ông Vincic. L’Équipe (Pháp) cho biết: “PSG bị từ chối quả phạt đền rõ ràng, một quyết định khó hiểu.” Tờ báo thể thao hàng đầu nước Pháp cho rằng tình huống Jurrien Timber ôm ngang người Kvaratskhelia là “đủ yếu tố để thổi phạt đền", đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên khi VAR không vào cuộc: “VAR ở đâu trong khoảnh khắc đó? Khi công nghệ được tạo ra để sửa sai, việc phớt lờ một pha bóng rõ ràng như thế này khiến người hâm mộ PSG có quyền phẫn nộ.”

Arsenal may mắn tránh phạt đền.

Đồng quan điểm, Le Parisien (Pháp) nhận định: “Một sai lầm trọng tài có thể thay đổi cả cục diện bán kết. Nếu PSG không thể vượt qua Arsenal sau hai lượt trận, pha bóng này sẽ trở thành chủ đề được nhắc mãi trong các cuộc thảo luận về công bằng tại Champions League.”

Trong khi đó, The Guardian (Anh) đưa tin: “VAR gây tranh cãi, Arsenal thoát hiểm trong gang tấc.” Tờ báo đánh giá đây là tình huống “có thể thổi phạt đền” và cho rằng Arsenal đã rất may mắn khi trọng tài không quyết định theo chiều hướng bất lợi: “Timber rõ ràng đã can thiệp thân thể vào một cầu thủ đối phương trong vùng cấm. Nếu tình huống được chiếu lại cho trọng tài trên màn hình VAR, rất có thể ông sẽ thay đổi quyết định.”

Daily Mail (Anh) cho biết: “VAR lại khiến người xem khó hiểu, PSG có quyền tức giận.”

Arsenal may mắn thoát bàn thua thứ 2, qua đó vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ ở trận lượt về diễn ra tại Paris vào tuần tới.