Tranh cãi đàn ông đọc tiểu thuyết ít hơn phụ nữ

Nhiều thống kê cho thấy đàn ông đọc tiểu thuyết ít hơn phụ nữ nhưng mức chênh lệch không lớn như nhiều bài báo từng nêu. Vẫn còn nhiều tác giả nam nổi bật trên thị trường xuất bản.

Theo Quỹ Nghệ thuật Quốc gia Mỹ, tỷ lệ đàn ông đọc tiểu thuyết đang giảm dần trong thập kỷ qua. Ảnh: Independent.

Theo khảo sát của Quỹ Nghệ thuật Quốc gia Mỹ (NEA) năm 2022, chỉ 27,7% nam giới cho biết đã đọc truyện ngắn hoặc tiểu thuyết trong năm, giảm so với mức 35,1% của 10 năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nữ giới là 46,9%, giảm nhẹ từ 54,6%.

Như vậy, tỷ lệ nữ giới đọc tiểu thuyết luôn cao hơn nam giới và mức chênh lệch này đang tăng dần. Cụ thể, năm 2012, phụ nữ đọc nhiều hơn nam giới khoảng 55% (tính theo tỷ lệ tương đối so với nam). Đến năm 2022, con số này đã tăng lên gần 70%.

Tại Anh, dữ liệu năm 2025 cho thấy học sinh nữ chọn học các lớp, chứng chỉ Văn học cao gần gấp 4 lần nam sinh, trong khi con số này là 3 lần vào năm 2017. Điều này cho thấy khoảng cách giới về tiếp cận văn chương đã hình thành từ giai đoạn đầu trưởng thành.

Tuy nhiên, theo phân tích từ Vox, một phần của “khủng hoảng đọc sách” này có thể bị thổi phồng bởi những thống kê thiếu kiểm chứng. Một con số thường được lặp lại là “phụ nữ chiếm 80% thị trường tiểu thuyết” nhưng các nguồn dữ liệu lớn như Circana BookScan và Nielsen BookData đều không xác nhận tỷ lệ này. Thống kê đáng tin cậy nhất hiện có từ Anh năm 2017 cho thấy phụ nữ mua 63% tiểu thuyết, nam giới mua 37%.

Các tác phẩm hư cấu vẫn chiếm phần lớn thị trường xuất bản và phụ nữ tiếp tục là nhóm độc giả chính. Ảnh: Pexels.

Ngoài ra, đàn ông vẫn đang hiện diện mạnh mẽ trong đời sống văn chương. Từ năm 2020 đến 2024, các tác giả nam đã chiến thắng 8 trong 11 giải Pulitzer và 4 trong 5 giải National Book Awards gần nhất. Trên bảng xếp hạng sách bán chạy của New York Times, nhiều cái tên quen thuộc như James Patterson, Nicholas Sparks vẫn góp mặt đều đặn.

Về thói quen đọc nói chung, khảo sát Pew năm 2021 ghi nhận 73% nam giới Mỹ cho biết đã đọc ít nhất một cuốn sách trong năm, so với 78% ở nữ giới. Chênh lệch thời gian đọc mỗi ngày cũng không lớn. Cụ thể, theo khảo sát của Bộ Lao động Mỹ năm 2023, là 12 phút ở nam so với 19 phút ở nữ.

Từ những số liệu này, giới chuyên môn cho rằng việc đàn ông đọc tiểu thuyết ít hơn phụ nữ là thực tế nhưng chưa đến mức trở thành “khủng hoảng văn hóa” như nhiều ý kiến từng nhận định.