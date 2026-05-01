Tranh cãi 7 kg ghẹ đỏ hấp giá hơn 12 triệu đồng ở Sầm Sơn

Món ghẹ đỏ hấp hơn 12 triệu đồng/7kg tại một nhà hàng ở Sầm Sơn, đang gây chú ý. Đại diện nhà hàng khẳng định mức giá là mặt bằng chung tại địa phương.

Hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng tại nhà hàng trên đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn (Thanh Hóa), trong đó riêng món ghẹ đỏ hấp có giá hơn 12 triệu đồng/7kg, tạo tranh luận trên mạng xã hội ngày 1/5.

Theo hóa đơn được chia sẻ, đoàn khách gọi tổng trọng lượng 7 kg ghẹ đỏ, với đơn giá 1,7 triệu đồng/kg. Tổng tiền riêng món này là 12,07 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn còn gọi nhiều món hải sản và đồ ăn khác như tôm sú nướng, cá mú, mực trứng, hàu nướng... Tổng hóa đơn của cả bữa ăn là 17,925 triệu đồng.

Ngay sau khi hình ảnh hóa đơn lan truyền, nhiều ý kiến bày tỏ bất ngờ trước mức giá của món ghẹ đỏ. Không ít người đặt câu hỏi liệu mức giá này có hợp lý hay không, nhất là trong dịp nghỉ lễ cao điểm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện nhà hàng C.T. cho biết đang trao đổi với các bên liên quan nhằm làm rõ thông tin về hóa đơn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Người này nói thêm ghẹ đỏ là loại hải sản cao cấp, có giá trị cao và mức giá được áp dụng là mặt bằng chung tại Sầm Sơn. Theo người này, giá ghẹ đỏ đã được niêm yết rõ ràng để khách cân nhắc trước khi gọi món.

Đại diện cơ sở cũng cho biết nhà hàng chỉ tuyển chọn các loại ghẹ đỏ có kích thước lớn, mỗi con có thể nặng gần 1 kg.

"Năm ngoái, ghẹ đỏ có giá khoảng 1,4 triệu đồng/kg. Năm nay, tùy loại và kích cỡ, giá dao động từ 1,5 triệu đồng đến 1,7 triệu đồng/kg. Khách chọn loại nào thì nhà hàng bán đúng loại đó", đại diện nhà hàng thông tin, đồng thời mong muốn sự việc được nhìn nhận khách quan, tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như hình ảnh du lịch địa phương.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lê Vinh Quang, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị đã nắm thông tin và đang tiến hành xác minh hoá đơn hơn 12 triệu đồng cho 7 kg ghẹ đỏ hấp tại nhà hàng trên đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn (Thanh Hoá).

Tuy nhiên, ông Quang nói thêm quy trình làm việc có thể cần thời gian bởi hoá đơn không ghi rõ địa chỉ quán. Đơn vị cũng chưa nhận được phản ánh nào về tình trạng nhà hàng trên địa bàn thu giá bất hợp lý hoặc "chặt chém" khách hàng trong ngày thứ 2 nghỉ lễ.

