Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Tranh bắt hoa cưới, cô gái bị 2 thanh niên xô ngã lăn ra đất

  • Thứ hai, 30/3/2026 19:09 (GMT+7)
Khoảnh khắc không may bất ngờ trở thành kỷ niệm khó quên với cô gái.

Bắt hoa cưới, cô gái bị xô ngã nhào giữa đám đông Khoảnh khắc trở thành sự cố khó quên khi cô gái bị chen lấn, mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất giữa đám đông bạn bè.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh bắt hoa cưới bất ngờ viral trên mạng xã hội. Trong clip, khoảng 8 người đứng phía dưới háo hức chờ cô dâu tung hoa.

Khi bó hoa được ném lên, một cô gái nhanh chóng lao ra đón nhưng bất ngờ bị hai thanh niên phía sau chen lên tranh nhau. Cú va chạm khiến cô mất thăng bằng, ngã nhoài trên nền đất. Điều khiến nhiều người thắc mắc là sau đó không ai trong hai thanh niên đỡ cô gái dậy.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hoàng Trang (sinh sống tại Nhật Bản), chị họ của cô gái bị ngã, đồng thời cũng là một trong những người tham gia bắt hoa cưới cho biết đây là đám cưới của chị ruột cô.

"Tất cả những người đứng bắt hoa đều là bạn bè, anh em họ thân thiết đã chơi với nhau từ lâu", Trang giãi bày.

Trang cho biết tình cảm giữa mọi người rất tốt, cùng rủ nhau tham gia cho vui. Tình huống xô ngã không ai nghĩ tới, mọi người đều bất ngờ nhưng không ai khó chịu hay căng thẳng.

Hai thanh niên trong clip và cô gái bị ngã cũng chơi cùng hội từ thuở bé. Sau cú ngã, cô gái chỉ bị xước nhẹ ở đầu gối.

"Các bạn nam định đỡ nhưng sợ bị bạn nữ đánh nên hơi chần chừ. Có lẽ vì vậy dẫn đến tình huống bị mọi người hiểu lầm", Trang nói.

Trang cho biết clip chỉ mang tính giải trí, được chia sẻ với mục đích lưu giữ kỷ niệm vui, không hề ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm giữa mọi người.

An Chi

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý