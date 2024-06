Trang Pháp, Khổng Tú Quỳnh gặp sự cố khi biểu diễn ở show Trung Quốc

LUNAS gặp nhiều vấn đề từ trang phục tới đạo cụ khi biểu diễn ở Đạp gió 2024. Trang Pháp thậm chí phải gấp rút nhuộm lại tóc để phù hợp với yêu cầu của ê-kíp Trung Quốc.

Ngày 22/6, tiết mục của nhóm LUNAS lên sóng trên đài Hồ Nam (Trung Quốc) thông qua chương trình Đạp gió 2024. Tiết mục được khán giả khen ngợi. Tuy nhiên, đằng sau tiết mục bùng nổ đó, LUNAS gặp khá nhiều khó khăn, theo lời kể của quản lý Ninh Dương Lan Ngọc.

Đầu tiên, khi tổng duyệt vào 24h 29/5, ê-kíp Trung Quốc yêu cầu Trang Pháp nhuộm lại tóc vì theo quy định, nghệ sĩ xuất hiện trên sóng truyền hình không được để tóc quá sáng màu. Trang phục trình diễn tiết mục Moonlight cũng không qua kiểm duyệt. Ê-kíp Việt Nam trước đó đã gửi demo trang phục cho nhân viên của Đạp gió 2024 xem trước. Tuy nhiên, trên sân khấu, nhiều yếu tố khác nhau khiến trang phục đó không phù hợp.

LUNAS gặp nhiều vấn đề khi trình diễn ở Đạp gió.

Theo ý định ban đầu của ê-kíp Việt Nam, sau phần solo, các thành viên LUNAS sẽ thay đồ để cùng nhau trình diễn ca khúc Moonlight. Tuy nhiên, vì Đạp gió của Trung Quốc quay liên tục từ đầu tới cuối chứ không cho quay nối. Dẫn đến các thành viên không đủ thời gian thay đồ và chỉ được mặc một bộ cho cả 2 tiết mục. Tuy nhiên, vì trang phục cho tiết mục Moonlight đã bị chỉ định là không phù hợp để lên sóng nên 15 bộ đồ ê-kíp mang qua đều không dùng được. Sau đó, cả ê-kíp chỉ có 4 tiếng để tới các cửa hàng tìm trang phục thay thế.

Tới 24h ngày 30/5, họ ghi hình. Tuy nhiên, quá trình ghi hình vẫn gặp bất lợi do cột của Trang Pháp không xoay. Đàn của Huyền Baby bị bung dây và Khổng Tú Quỳnh va vào đạo cụ đến mức chảy máu. Tấm kính trong tiết mục solo của Ninh Dương Lan Ngọc lớn hơn so với yêu cầu của đạo diễn Việt gấp 3 lần. Do đó, khi nhảy, nữ diễn viên dễ rơi vào tình cảnh tế nhị.

Cuối cùng, Trang Pháp phải chỉnh sửa bài, bỏ bớt động tác. Cùng lúc, Lan Ngọc gọi điện cho biên đạo Lan Nguyễn lúc 1h 31/5 để cùng bàn luận và chỉnh động tác. Tới 3h sáng, cả nhóm mới hoàn thành quá trình ghi hình.

Tiết mục của LUNAS bắt đầu bởi màn trình diễn solo của 5 thành viên. Huyền Baby chơi đàn tranh rồi đến Khổng Tú Quỳnh và Ninh Dương Lan Ngọc trình diễn vũ đạo. Diệp Lâm Anh cũng phô diễn lợi thế nhảy nhưng theo phong cách hip hop với những động tác nhào lộn, ke đầu ấn tượng. Cuối cùng, Trang Pháp mang đến màn múa cột đẹp mắt.