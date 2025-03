Trang mới của cuộc đối đầu giữa TT Trump và Tổng biên tập The Atlantic

Signalgate tiếp tục thổi bùng căng thẳng giữa ông Trump và Jeffrey Goldberg, sau loạt bài báo sắc bén từ Tổng biên tập The Atlantic nhắm vào vị Tổng thống Mỹ suốt nhiều năm qua.

Cuộc tranh cãi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Jeffrey Goldberg, Tổng biên tập tạp chí The Atlantic, tiếp tục bùng nổ sau vụ bê bối rò rỉ tin nhắn trên ứng dụng Signal của các quan chức an ninh quốc gia Mỹ.

Ít ai biết, đây chỉ là chương mới nhất trong mối quan hệ đầy sóng gió giữa hai nhân vật này, sau hàng loạt bài báo chỉ trích ông Trump do Goldberg thực hiện suốt nhiều năm qua, theo ABC News.

Hôm 26/3, xuất hiện trên podcast "VINCE Show", ông Trump không ngần ngại công kích Goldberg: "Ông ta là một kẻ hèn hạ ở đẳng cấp cao nhất. Tạp chí của ông ta đang thất bại”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trên Podcast VINCE show ngày 26/3. Ảnh: Vince.

Cuộc khẩu chiến trong quá khứ

Goldberg là một nhà báo kỳ cựu, từng làm việc cho The Washington Post, The Forward và The New Yorker, chủ yếu đưa tin về Trung Đông và chính trị Mỹ trước khi gia nhập The Atlantic vào năm 2007.

Chín năm sau, ông trở thành Tổng biên tập của tờ báo này và liên tục thực hiện các bài viết bóc trần nội tình chính quyền Trump.

Dưới sự lãnh đạo của Goldberg, The Atlantic đã phá vỡ truyền thống trung lập khi đưa ra lời ủng hộ chính thức ứng viên tổng thống lần thứ ba trong lịch sử 168 năm của tạp chí, khi khẳng định ủng hộ Hillary Clinton trước Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

Trong bài viết ủng hộ Clinton, tờ báo không ngần ngại gọi ông Trump là "ứng viên thiếu năng lực nhất trong lịch sử 227 năm của nền chính trị Mỹ", đồng thời gọi ông là "kẻ thù của sự thật, người không quan tâm đến Hiến pháp và dường như chưa từng đọc sách".

Chưa dừng lại ở đó, vài tuần sau, trong một cuộc phỏng vấn với NPR, Goldberg tiếp tục chỉ trích ông Trump: "Ít nhất thì ông ta cũng cố tình sử dụng ngôn ngữ kích động phân biệt chủng tộc. Nếu ai đó làm vậy một cách có chủ ý, rõ ràng họ là một kẻ phân biệt chủng tộc. Và tôi nghĩ Trump chính là một kẻ như vậy".

Những tuyên bố này đã khiến ông Trump tức giận và liên tục công kích The Atlantic, gọi đây là "tờ báo đang trên bờ vực phá sản".

Signalgate thổi bùng căng thẳng giữa Trump và Tổng biên tập The Atlantic Jeffrey Goldberg đã xuất hiện từ lâu. Ảnh: Bloomberg.

Một tháng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, một bài báo của Goldberg tiếp tục gây bão khi tiết lộ về một sự kiện gây tranh cãi từ năm 2018.

Theo đó, khi ông Trump từ chối viếng nghĩa trang quân sự Mỹ tại Pháp - nơi an nghỉ của các binh sĩ hy sinh trong Thế chiến thứ nhất, ông đã nói với cố vấn: "Tại sao tôi phải đến đó? Nghĩa trang đó toàn là những kẻ thua cuộc".

Bài báo cũng cáo buộc ông Trump gọi các lính thủy đánh bộ Mỹ đã hy sinh là "những kẻ ngốc".

Ông Trump lập tức phản bác cáo buộc này trên Twitter (nay là X), gọi đó là "tin giả bịa đặt" do "những kẻ thất bại ghen tị" dựng lên nhằm tác động đến cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, thông tin của Goldberg sau đó được xác nhận bởi John Kelly - cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng dưới thời Trump, trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Nối dài mâu thuẫn

Dẫu vậy, cuộc khẩu chiến không hề dừng lại khi nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump kết thúc. Tháng 3/2023, ngay sau khi ông Trump tuyên bố tái tranh cử, The Atlantic tiếp tục tung ra một số báo đặc biệt, phân tích viễn cảnh một nhiệm kỳ thứ hai của Trump, thậm chí so sánh nó với chế độ độc tài.

Jeffrey Goldberg, Tổng biên tập tờ The Atlantic chia sẻ với ABC News trong buổi phỏng vấn ngày 26/3. Ảnh: ABC News.

Hai tuần trước bầu cử 2024, Goldberg lại một lần nữa khuấy động dư luận khi xuất bản một bài viết về mối quan hệ giữa Trump và quân đội Mỹ trong nhiệm kỳ đầu.

Trong đó, ông trích dẫn lời các cựu quan chức chính quyền Trump, khẳng định Trump "bị ám ảnh bởi các nhà độc tài" và từng nói với trợ lý rằng ông cần "những vị tướng như Hitler từng có".

Lập tức, phát ngôn viên của ông Trump, Alex Pfeiffer, lên tiếng bác bỏ cáo buộc: "Hoàn toàn sai sự thật. Tổng thống Trump chưa bao giờ nói điều này".

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng chỉ trích Goldberg trong buổi họp báo hôm 26/3, cho rằng vị Tổng biên tập cố tình bôi nhọ ông Trump: "Không ai trong giới truyền thông thích dựng chuyện và lan truyền tin giả hơn Jeffrey Goldberg".

Đáp lại những chỉ trích từ ông Trump và Nhà Trắng, Goldberg bảo vệ tính chính xác trong các bài viết của mình trong một cuộc phỏng vấn với ABC News Live: "Họ đang cố gắng đổ lỗi cho người mà chính họ đã mời vào cuộc trò chuyện. Đây là một hành vi kỳ lạ".

"Tôi không hiểu tại sao họ lại phản ứng như vậy, trừ khi họ nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ rò rỉ an ninh quốc gia này. Vì vậy, họ buộc phải đánh lạc hướng và chuyển hướng sự chú ý sang tôi – người mà họ đã vô tình mời vào nhóm chat", ông tiếp tục nhấn mạnh.