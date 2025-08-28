Trận thua của MU gây chấn động thế giới

Trận thua trên chấm luân lưu trước Grimsby tại vòng 2 League Cup khiến MU nhận nhiều chỉ trích từ dư luận.

MU gây sốc khi để thua Grimsby. Ảnh: Reuters.

Trên sân nhà, Grimsby Town, đội đang chơi ở League Two, có chiến thắng với tổng tỷ số 12-11 trên chấm phạt đền trong cuộc đối đầu với MU, tạo nên kịch bản khó tin ngay vòng 2 League Cup.

Tờ Al Jazeera của Trung Đông giật tít: "MU bị đá văng khỏi League Cup bởi đội hạng tư Grimsby Town". Trong bài viết, tờ này gọi đây là thất bại ê chề nhất của "Quỷ đỏ" trong lịch sử CLB tại League Cup.

ESPN (Mỹ) nhận định: "HLV Ruben Amorim tạo nên một cột mốc thảm họa sau trận thua Grimsby". Trang thể thao này khẳng định đây sẽ là thất bại có thể khiến HLV người Bồ Đào Nha trả giá bằng chính chiếc ghế HLV của mình.

Fox Sports của Australia thì đưa ra bình luận: "MU bị sỉ nhục tại League Cup". Trang này khen ngợi bản lĩnh và khả năng sút phạt đền của các cầu thủ Grimsby, đồng thời chỉ trích sai lầm của Andre Onana bên phía MU.

MU hứng chịu chỉ trích của dư luận. Ảnh: Reuters.

AS (Tây Ban Nha) gọi màn trình diễn của MU là "đáng báo động". Dù tung ra đội hình khá mạnh và vượt trội đối thủ, đại diện Premier League vẫn bị thua trước 2 bàn và bị kéo vào loạt sút luân lưu phân định thắng thua.

CBS Sports của Brazil cho rằng đây là thất bại gây sốc của đội chủ sân Old Trafford, sau khi cả ba tân binh trị giá hơn 200 triệu bảng trên hàng công là Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Matheus Cunha đều ra sân. Trang này cũng chỉ trích Cunha và Mbeumo vì sút hỏng phạt đền khiến MU thất bại.

MU sẽ trở lại thi đấu tại vòng 3 Premier League vào ngày 30/8 để đối đầu Burnley.

