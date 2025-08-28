Nhận xét của Matic về Onana gây sốt trở lại

Tiền vệ Nemanja Matic từng thẳng thắn chê bai màn trình diễn của Andre Onana trong màu áo MU.

Onana vấp chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp báo hồi tháng 4 ở tứ kết lượt đi Europa League giữa MU và Lyon, Matic (lúc này còn đang đá cho Lyon) thẳng thắn nhận xét màn trình diễn của Onana. "Nếu David De Gea, Peter Schmeichel hay Edwin van der Sar góp ý, tôi sẽ tự vấn bản thân. Nhưng nếu bạn là một trong những thủ môn tệ nhất trong lịch sử MU, bạn cần phải cẩn thận với những gì mình nói. Bạn cần thi đấu tốt trước khi nói ra những lời như vậy", Matic cho biết.

Trước đó, Onana tuyên bố tự tin rằng "MU mạnh hơn Lyon rất nhiều" và "chỉ cần tập trung vào màn trình diễn của đội thay vì đối thủ".

Sau trận thua của MU trước Grimsby ở vòng 2 League Cup rạng sáng 28/8, lời nhận xét của Matic được chia sẻ rầm rộ trở lại. Onana mắc lỗi trong cả hai bàn thua ở hiệp một, khiến "Quỷ đỏ" gặp nhiều khó khăn trước đội bóng đang chơi ở League Two.

Cựu danh thủ Dion Dublin chỉ trích Onana trên BBC. Ông cho biết: "Tôi chẳng biết cậu ấy làm gì trên sân. Ở bàn thua thứ hai, cậu ấy chỉ cần đấm bóng ra chỗ khác, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả".

Bộ phận người hâm mộ MU cũng chỉ trích Onana và yêu cầu ban lãnh đạo tìm gấp thủ môn thay thế trong mùa hè này.

Phản ứng của Mainoo khi liên tiếp bị gạch tên Đêm 24/8, Kobbie Mainoo cúi đầu thất vọng do không được ra sân khi MU bị Fulham cầm hòa 1-1 ở vòng 2 Premier League 2025/26.