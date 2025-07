Trấn Thành không tham gia Anh trai 'say hi' tại Mỹ

Trấn Thành thông báo không tham gia concert Anh trai "say hi" tại Mỹ. Trước đó, một số nghệ sĩ khác cũng xác nhận vắng mặt.

Ngày 16/7, trên trang cá nhân, Trấn Thành thông báo về việc sẽ không tham gia concert Anh trai "say hi" tổ chức tại Mỹ do không đạt được một số thỏa thuận. Trong bài đăng, nam MC gửi lời xin lỗi đến khán giả chương trình và người hâm mộ.

"Vì không đạt được một số mong muốn trong thỏa thuận giữa 2 bên và lịch trình nên Trấn Thành rất xin lỗi là không thể tham gia concert của Anh trai "say hi" tại Mỹ được. Chúc các em trai đi diễn thật vui và thành công", anh viết.

Trấn Thành xác nhận không tham gia concert Anh trai "say hi" tại Mỹ. Ảnh: @tranthanh.

Thông báo của Trấn Thành khiến nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối, bởi nam MC gắn bó với show truyền hình cũng như chuỗi concert suốt thời gian qua.

Trước đó, một số nghệ sĩ khác trong dàn lineup của concert như Gin Tuấn Kiệt, Anh Tú Atus, Quang Trung cũng đã thông báo không tham gia với lý do cá nhân.

Những nghệ sĩ còn lại trong danh sách Anh trai "say hi" như HIEUTHUHAI, Dương Domic, Anh Tú, Isaac… đều đã xác nhận sẽ tham gia hai đêm diễn tại Las Vegas vào ngày 26 và 27/7 sắp tới.

Trước đó, concert Anh trai "say hi" tổ chức đêm diễn cuối cùng tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào tối 10/5, kết thúc mùa 1 của chương trình. Sau đó, thông tin sự kiện tiếp tục được tổ chức tại Mỹ vào ngày 26-27/7 thu hút sự chú ý.

Theo bầu show của đơn vị tổ chức, đêm diễn sẽ được tổ chức tại Planet Hollywood Las Vegas Theater, một trong những địa điểm nổi tiếng của thành phố. Concert Anh trai "say hi" tại Mỹ sẽ có 10 hạng vé với mức giá dao động từ 150 USD (khoảng 3,8 triệu đồng) đến 2.500 USD (gần 65 triệu đồng). Khán giả mua vé hạng cao nhất có cơ hội chụp ảnh và gặp gỡ các nghệ sĩ tham gia chương trình.