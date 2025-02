Trấn Thành hốt bạc, Thu Trang chia 'miếng bánh' với Quang Dũng

Tổng doanh thu phòng vé trong kỳ nghỉ Tết 2025 vượt 270 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng phim “Bộ tứ báo thủ” của Trấn Thành đã chiếm tỷ trọng lớn, lên đến hơn 70%.

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ, rạp Việt chứng kiến những kỷ lục doanh thu mới được thiết lập. Chỉ sau 5 ngày, tổng doanh thu phòng vé nội địa đã vượt mốc 270 tỷ đồng , với 6 phim mới đang công chiếu.

Số lượng phim Tết năm nay nhỉnh hơn hẳn 2 năm trước. Đặc biệt, có đến 3 phim Việt cùng gia nhập đường đua phòng vé, bên cạnh 3 tác phẩm hoạt hình quốc tế. Song, chất lượng các dự án nội địa năm nay nhìn chung lại không được đánh giá cao. Chẳng những vậy, bức tranh toàn cảnh doanh thu cũng có sự phân hóa rõ rệt.

Sự phân hóa về doanh thu

Trước khi cuộc đua chính thức diễn ra, Bộ tứ báo thủ, Yêu nhầm bạn thân và Nụ hôn bạc tỷ đều được đánh giá là những ứng viên tiềm năng. Cả ba dự án đến từ những đạo diễn, ê-kíp có tên tuổi trên thị trường, lại được đầu tư quảng bá, sở hữu những “chiêu bài” riêng giúp tăng độ nhận diện, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Thế nhưng, kết quả cuộc đấu phòng vé dường như đã lộ diện ngay từ ngày đầu tiên dàn phim ra mắt (29/1).

Không ngoài dự đoán, đứa con tinh thần của Trấn Thành mở màn áp đảo, khiến dàn đối thủ hoàn toàn lép vế. Bộ tứ báo thủ trở thành hiện tượng phòng vé, liên tục đứng đầu bảng tổng sắp doanh thu kể từ khi trình làng.

Tính đến hiện tại, sau 5 ngày phát hành, tác phẩm đã kiếm về hơn 200 tỷ đồng (chiếm hơn 70% tổng doanh thu rạp Việt kỳ nghỉ Tết) và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trung bình mỗi ngày, số lượng vé bán ra đều ở mức cao, với số suất chiếu khoảng 5.500 - 6.000.

Riêng trong ba ngày cuối tuần, theo thống kê của đơn vị độc lập Box Office Vietnam, Bộ tứ báo thủ thu gần 123 tỷ đồng với 14.000 suất chiếu, bán được hơn 1,22 triệu vé - thành tích hầu như chưa có phim Việt nào đạt được.

Thành tích này giúp Bộ tứ báo thủ vượt kỷ lục của Mai năm ngoái, trở thành phim nội địa xô đổ cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng và 200 tỷ đồng nhanh nhất.

Với tốc độ kiếm tiền chóng mặt, Bộ tứ báo thủ có khả năng chinh phục mốc doanh thu 600 tỷ đồng , xác lập kỷ lục mới cho điện ảnh Việt.

Yêu nhầm bạn thân đuối sức ở cuộc đua phòng vé.

Đáng tiếc, dàn phim còn lại đều chưa cho thấy sức hút mạnh mẽ như phim của Trấn Thành. Thậm chí, Yêu nhầm bạn thân còn ghi nhận doanh thu ở mức đáng báo động.

Ở vị trí á quân phòng vé, Nụ hôn bạc tỷ do Thu Trang đạo diễn kiếm được 43 tỷ đồng (chiếm khoảng 15% tổng doanh thu rạp Việt kỳ nghỉ Tết). Đây vẫn là một thành tích không tồi so với mặt bằng chung phim Việt. Theo quan sát, cuối tuần nghỉ lễ, số lượng suất chiếu Nụ hôn bạc tỷ đang tăng dần so với những ngày đầu ra rạp. Với tình hình phòng vé hiện tại, Nụ hôn bạc tỷ có cơ hội chạm tay tới cột mốc doanh thu trăm tỷ.

Trong khi, Yêu nhầm bạn thân lại có thành tích kém khả quan. Sau 5 ngày phát hành, tổng doanh thu phim mới đạt 11 tỷ đồng (4% tổng doanh thu rạp Việt kỳ nghỉ Tết). Trong 3 ngày cuối tuần, đứa con tinh thần của Diệp Thế Vinh/Nguyễn Quang Dũng dắt túi 7,5 tỷ, với 75 nghìn đầu vé bán ra trên khoảng 1.500 suất chiếu.

Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, Yêu nhầm bạn thân gần như không có cơ hội chạm mốc doanh thu 50 tỷ đồng , đối diện nguy cơ thua lỗ rất cao.

Các bộ phim quốc tế gồm Paddington: Gấu thủ chu du, Phi vụ nghìn cân cùng Dê hiệp sĩ và bảy báu vật hoàng gia đều tỏ ra lép vế trước phim của Trấn Thành.

Paddington: Gấu thủ chu du thu hơn 11 tỷ đồng . Tác phẩm hoạt hình có nhiều thời điểm vượt lên dẫn trước Yêu nhầm bạn thân. Hai phim quốc tế còn lại lần lượt kiếm được 8,2 tỷ và 3,4 tỷ trong kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ.

Chất lượng phim gây tranh cãi

Không chỉ phân hóa sâu sắc về doanh thu, chất lượng các phim ra rạp dịp Tết 2025 cũng có sự chênh lệch đáng kể.

Cả ba dự án nội địa Bộ tứ báo thủ, Yêu nhầm bạn thân và Nụ hôn bạc tỷ đều không tạo được ấn tượng đặc biệt về nội dung, đường dây câu chuyện cũng còn nhiều hạn chế.

Bộ tứ báo thủ “hốt bạc” với doanh thu 200 tỷ đồng nhưng vướng không ít tranh luận. Thậm chí, tác phẩm còn bị một bộ phận khán giả nhận xét là “bước lùi” của Trấn Thành, sau Mai. Lý do là bởi phim hài hước, phù hợp không khí dịp đầu xuân, nhưng nội dung trôi tuột, khó đọng lại.

Phim Việt mùa Tết 2025 chưa để lại nhiều ấn tượng về nội dung.

Trở lại với sở trường hài, Trấn Thành đem tới nhiều mảng miếng chọc cười người xem dịp đầu năm, lại lồng ghép các câu thoại hay hot trend trên mạng xã hội năm qua. Song, chính việc lạm dụng, cùng với dàn cameo (diễn viên khách mời) thừa thãi, không đóng góp cho câu chuyện mà chỉ nhằm phục vụ mục đích quảng bá, tăng độ nhận diện cho phim khiến khán giả “bội thực”.

Mâu thuẫn trung tâm của Bộ tứ báo thủ không mới, phần nào gợi lại Nhà bà Nữ trước đó. Tác phẩm hướng ống kính vào chủ đề quan hệ tình cảm/hôn nhân độc hại, nhưng cách sắp đặt, giải quyết mâu thuẫn tỏ ra gượng ép. Chính vì vậy, thông điệp mà phim đưa tới cũng thiếu sâu sắc, chưa được truyền tải một cách tự nhiên.

Đặt lên bàn cân với các phim trước của Trấn Thành, có ý kiến cho rằng nam đạo diễn đã quá vội vã với Bộ tứ báo thủ, khi “chạy deadline” cho kịp ra phim mùa Tết để rồi mang đến sản phẩm “mì ăn liền”, với chất lượng thụt lùi.

Với Yêu nhầm bạn thân, phim tạo cảm giác là một sản phẩm remake an toàn, thiếu sáng tạo từ nguyên tác đình đám xứ Thái. Kịch bản gốc vốn không quá ấn tượng, nhưng phim vẫn gây sốt nhờ chemistry bùng nổ của cặp đôi chính.

Sang đến bản Việt, màn kết hợp của Kaity Nguyễn và Ngọc Vàng chưa thực sự thuyết phục, khó khiến khán giả chìm đắm vào câu chuyện tình yêu diễn ra trên màn ảnh. Cả hai diễn viên đều sở hữu ngoại hình sáng, nhưng màn thể hiện còn hạn chế, chưa có nhiều chemistry. Mặt khác, đường dây tâm lý nhân vật cũng không để lại nhiều ấn tượng.

Trong khi với Nụ hôn bạc tỷ, phim bị nhận xét kịch bản cũ kỹ, ôm đồm. Sự xuất hiện của những tình huống, sự kiện mang tính sắp đặt khiến phim thiếu tự nhiên. Câu chuyện còn nhiều điểm hở sườn khi xây dựng tâm lý nhân vật chưa chặt chẽ, cái kết gây hụt hẫng.

Điểm chung của cả 3 phim Việt Tết Ất Tỵ là đều có vấn đề với cách xây dựng những nhân vật nữ. Trong phim Trấn Thành, đó là cô gái không biết kiếm tiền mà chỉ ở nhà nội trợ, sống bằng tiền bạn trai nhưng lại bày trò làm rối tung mối quan hệ rồi ghen tuông vô cớ.

Với Yêu nhầm bạn thân, nữ chính “overthinking” tới mức gây ức chế, thường xuyên hoài nghi và tổn thương khi bị bạn trai phản bội trong khi bản thân lại có mối quan hệ mập mờ với bạn thân khác giới. Còn ở Nụ hôn bạc tỷ, phụ nữ đi lừa đàn ông để lấy tiền trả nợ...

Phim quốc tế có chất lượng tốt nhưng doanh thu bị "đè bẹp" bởi dàn phim Việt.

Xuất hiện cạnh dàn phim Việt, 3 tác phẩm hoạt hình quốc tế Paddington: Gấu thủ chu du, Phi vụ nghìn cân cùng Dê hiệp sĩ và bảy báu vật hoàng gia lép vế doanh thu nhưng vẫn được đánh giá khá tích cực về chất lượng.

Đặc biệt, Paddington: Gấu thủ chu du nhận được nhiều lời khen nhờ câu chuyện phiêu lưu vừa mang tính giải trí, lại ẩn chứa nhiều thông điệp, bài học sâu sắc. Tác phẩm là hậu truyện của Paddington 2, được đánh giá là một trong số phim hoạt hình xuất sắc của thập niên qua. Trở lại với phần phim thứ 3, Paddington kém đột phá so với phần tiền truyện nhưng vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ với cốt truyện. Đây cũng là tác phẩm có chất lượng tốt nhất trong dàn phim Tết 2025.