Trấn Thành hát, mừng Diễm My lấy chồng 'tử tế và kinh tế'

Kết thúc tiệc chính, Diễm My thay bộ đầm thứ ba. Diễn viên chọn đầm cưới trắng trễ vai đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Cô và doanh nhân Vinh Nguyễn gửi đến quan khách một tiết mục đặc biệt. Cả hai vừa hát, nhảy trên nền nhạc I Will Follow Him.