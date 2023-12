Dàn sao Việt dự lễ cưới Diễm My

Khả Ngân và Trang Hý tạo dáng vui vẻ tại lễ cưới của Diễm My. Trước đó, Trang Hý cũng là phù dâu ở lễ ăn hỏi của Diễm My. Tuy nhiên, cô gây tranh luận vì cách trang điểm và biểu cảm, tạo dáng được nhận xét kỳ quặc, làm lố. Sau đó, Trang Hý đăng ảnh chụp tin nhắn của Diễm My. Trong nội dung tin nhắn, Diễm My cũng hy vọng người em thân thiết cứ là chính mình mà không cần bận tâm tới ý kiến trái chiều.