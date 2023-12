Lễ cưới trang trí như dòng sông của Diễm My và doanh nhân Vinh Nguyễn

Theo nguồn tin của Tri thức - Znews, chú rể Vinh Nguyễn và dàn nhà trai cũng gửi tặng cô dâu lẫn khách mời ca khúc I Do. Bài hát với giai điệu ngọt ngào, câu từ xúc động thay lời muốn nói của doanh nhân dành tặng Diễm My 9X. Hai người lần đầu gặp gỡ vào năm 2016 khi cùng tham dự liên hoan phim tại Australia. Cuối năm 2022, Diễm My 9X chính thức hé lộ hình ảnh được bạn trai cầu hôn lãng mạn trên khinh khí cầu.