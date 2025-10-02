Trấn Thành, Hari Won quyên góp 500 triệu đồng

Tới tối 1/10, thêm nhiều nghệ sĩ Việt gồm Lý Hải, Trấn Thành, Trường Giang... đóng góp ủng hộ người dân chịu thiệt hại của bão lũ.

Đồng lòng hướng về người dân vùng bão lũ đang chịu thiệt hại nghiêm trọng về người và của, tới tối 1/10, thêm nhiều nghệ sĩ Việt ủng hộ tiền để san sẻ bớt gánh nặng. Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won ủng hộ 500 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương.

“Xin cho vợ chồng Trấn Thành - Hari được góp một chút sức của mình trong công cuộc giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua bão lũ. Mong mọi người hãy cùng chung tay nhé. Chúng ta mỗi người một ít thôi, nhưng mọi người cùng làm, bà con sẽ nhận được nhiều ạ. Vì miền Trung thương yêu”, Trấn Thành chia sẻ.

Hari Won và Trấn Thành ủng hộ 500 triệu đồng. Ảnh: FBNV.

Thông qua Quỹ vì người nghèo Trung Ương, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương quyên góp 300 triệu đồng. Đây cũng là số tiền vợ chồng Lý Hải - Minh Hà gửi tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương với mong muốn bà con vùng bão sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Jun Phạm ủng hộ 200 triệu đồng; Ngọc Thanh Tâm, Hoàng Hải quyên góp 100 triệu đồng mỗi người. Trọng Hiếu, Duy Khánh, DJ Mie, Neko Lê, Vicky Nhung mỗi người gửi 50 triệu đồng. Ca sĩ Noo Phước Thịnh góp 100 triệu đồng: "Một chút sức mọn mong được san sẻ, cùng đồng bào chung tay khắc phục hậu quả do bão Bualoi gây ra. Mong mọi người bình an".

Trước đó, Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng , Mỹ Tâm gửi 500 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương. Nhiều nghệ sĩ khác như Rhymastic, MC Thanh Mai, Hoa hậu Kỳ Duyên, NTK Đỗ Mạnh Cường, Isaac, RHYDER, Diệp Lâm Anh… cũng chung tay giúp đỡ người dân.

Tấm lòng và hành động của các nghệ sĩ góp phần san sẻ gánh nặng cho người dân miền Bắc, miền Trung đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bão lũ.