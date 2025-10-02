Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Trấn Thành, Hari Won quyên góp 500 triệu đồng

  • Thứ năm, 2/10/2025 05:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tới tối 1/10, thêm nhiều nghệ sĩ Việt gồm Lý Hải, Trấn Thành, Trường Giang... đóng góp ủng hộ người dân chịu thiệt hại của bão lũ.

Đồng lòng hướng về người dân vùng bão lũ đang chịu thiệt hại nghiêm trọng về người và của, tới tối 1/10, thêm nhiều nghệ sĩ Việt ủng hộ tiền để san sẻ bớt gánh nặng. Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won ủng hộ 500 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương.

“Xin cho vợ chồng Trấn Thành - Hari được góp một chút sức của mình trong công cuộc giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua bão lũ. Mong mọi người hãy cùng chung tay nhé. Chúng ta mỗi người một ít thôi, nhưng mọi người cùng làm, bà con sẽ nhận được nhiều ạ. Vì miền Trung thương yêu”, Trấn Thành chia sẻ.

bao so 10 anh 1

Hari Won và Trấn Thành ủng hộ 500 triệu đồng. Ảnh: FBNV.

Thông qua Quỹ vì người nghèo Trung Ương, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương quyên góp 300 triệu đồng. Đây cũng là số tiền vợ chồng Lý Hải - Minh Hà gửi tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương với mong muốn bà con vùng bão sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Jun Phạm ủng hộ 200 triệu đồng; Ngọc Thanh Tâm, Hoàng Hải quyên góp 100 triệu đồng mỗi người. Trọng Hiếu, Duy Khánh, DJ Mie, Neko Lê, Vicky Nhung mỗi người gửi 50 triệu đồng. Ca sĩ Noo Phước Thịnh góp 100 triệu đồng: "Một chút sức mọn mong được san sẻ, cùng đồng bào chung tay khắc phục hậu quả do bão Bualoi gây ra. Mong mọi người bình an".

Trước đó, Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng, Mỹ Tâm gửi 500 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương. Nhiều nghệ sĩ khác như Rhymastic, MC Thanh Mai, Hoa hậu Kỳ Duyên, NTK Đỗ Mạnh Cường, Isaac, RHYDER, Diệp Lâm Anh… cũng chung tay giúp đỡ người dân.

Tấm lòng và hành động của các nghệ sĩ góp phần san sẻ gánh nặng cho người dân miền Bắc, miền Trung đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bão lũ.

72 giờ vàng bảo vệ sức khỏe sau bão: Gia đình cần làm gì?

Cuốn The Ultimate Survival Medicine Guide: Emergency Preparedness for any Disaster (Joe & Amy Alton) nhận định trong giai đoạn thiên tai, các cơ sở y tế, các đơn vị cộng đồng, các khu vực tiện ích đều khó tiếp cận, điện và đường truyền thông tin đều ngắt quãng, người dân bị cô lập nhiều ngày. Đây là giai đoạn kiến thức y tế cá nhân phát huy tầm quan trọng.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Môi trường, Bộ Y Tế, 4 đầu mục quan trọng để bảo vệ sức khỏe trong và sau bão gồm: đánh giá các nguy cơ tức thì; vệ sinh nguồn nước; vệ sinh thực phẩm; vệ sinh cá nhân và môi trường. Trong đó, 2 yếu tố quan trọng nhất là vệ sinh nguồn nước và môi trường.

Minh Hạo

bão số 10 Trấn Thành Hari Won miền Trung Trấn Thành Hari Won Trường Giang Nhã Phương Jun Phạm Trọng Hiếu Duy Khánh DJ Mie Neko Lê Vicky Nhung

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

  • Hari Won

    Hari Won

    Hari Won (하리원) tên thật Lưu Esther, là một nữ ca sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình. Cô mang hai dòng máu Hàn Quốc và Việt Nam. Hari Won được biết đến cùng với rapper Đinh Tiến Đạt, tuy nhiên tháng 01/2016, cô chính thức xác nhận chuyện chia tay với rapper sau 9 năm hẹn hò. Ngày 25/12/2016, Hari Won kết hôn với Trấn Thành. Tháng 10/2017, Hari phát hành tự truyện mang tên Cỏ Hạnh Phúc.

    Bạn có biết: Tên Hari Won trong tiếng Hàn có nghĩa là “mong muốn điều gì cũng sẽ được như vậy”. Won là cách gọi họ Nguyễn trong tiếng Hàn.

    • Ngày sinh: 22/6/1985
    • Phim nổi bật: Chàng trai năm ấy, Em là bà nội của anh, Bệnh viện ma, 49 ngày
    • Album nhạc: Hoa Tuyết (Single) (2013) Hương Đêm Bay Xa (2014) Mùa Xuân Trở Về (2015) Khóc (Single) (2015) Lời Tỏ Tình (Single) (2015) Con Gái Có Quyền Điệu (Single) (2015) Love You Hate You (2015) Làm Sao Để Yêu (Single) (2016) Anh Cứ Đi Đi (Single) (2016) Yêu Không Hối Hận (Single) (2016) Cuối Cùng Anh Cũng Đến (Single) (2017)

    FacebookZing Mp3YoutubeWebsite

Đọc tiếp

Luna Hang Trinh cuoi hinh anh

Luna Hằng Trịnh cưới

05:04 30/9/2025 05:04 30/9/2025

0

Ngày 29/9, Luna Hằng Trịnh và ca sĩ Lê Đức tổ chức lễ cưới tại nhà riêng ở Lâm Đồng. Nhiều bạn bè gửi lời chúc mừng cô dâu, chú rể.

Yen Nhi di thi sau 15 ngay dang quang hinh anh

Yến Nhi đi thi sau 15 ngày đăng quang

18:18 29/9/2025 18:18 29/9/2025

0

Yến Nhi khởi hành sang Thái Lan để thi Miss Grand International từ 29/9. Cô sẽ tranh tài với hơn 70 người đẹp khác.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý