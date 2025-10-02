Trấn Thành, Hari Won quyên góp 500 triệu đồng

Đồng lòng hướng về người dân vùng bão lũ đang chịu thiệt hại nghiêm trọng về người và của, tới tối 1/10, thêm nhiều nghệ sĩ Việt ủng hộ tiền để san sẻ bớt gánh nặng. Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won ủng hộ 500 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương.
“Xin cho vợ chồng Trấn Thành - Hari được góp một chút sức của mình trong công cuộc giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua bão lũ. Mong mọi người hãy cùng chung tay nhé. Chúng ta mỗi người một ít thôi, nhưng mọi người cùng làm, bà con sẽ nhận được nhiều ạ. Vì miền Trung thương yêu”, Trấn Thành chia sẻ.
Hari Won và Trấn Thành ủng hộ 500 triệu đồng. Ảnh: FBNV.
Thông qua Quỹ vì người nghèo Trung Ương, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương quyên góp 300 triệu đồng. Đây cũng là số tiền vợ chồng Lý Hải - Minh Hà gửi tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương với mong muốn bà con vùng bão sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Jun Phạm ủng hộ 200 triệu đồng; Ngọc Thanh Tâm, Hoàng Hải quyên góp 100 triệu đồng mỗi người. Trọng Hiếu, Duy Khánh, DJ Mie, Neko Lê, Vicky Nhung mỗi người gửi 50 triệu đồng. Ca sĩ Noo Phước Thịnh góp 100 triệu đồng: "Một chút sức mọn mong được san sẻ, cùng đồng bào chung tay khắc phục hậu quả do bão Bualoi gây ra. Mong mọi người bình an".
Trước đó, Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng, Mỹ Tâm gửi 500 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương. Nhiều nghệ sĩ khác như Rhymastic, MC Thanh Mai, Hoa hậu Kỳ Duyên, NTK Đỗ Mạnh Cường, Isaac, RHYDER, Diệp Lâm Anh… cũng chung tay giúp đỡ người dân.
Tấm lòng và hành động của các nghệ sĩ góp phần san sẻ gánh nặng cho người dân miền Bắc, miền Trung đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bão lũ.
72 giờ vàng bảo vệ sức khỏe sau bão: Gia đình cần làm gì?
Cuốn The Ultimate Survival Medicine Guide: Emergency Preparedness for any Disaster (Joe & Amy Alton) nhận định trong giai đoạn thiên tai, các cơ sở y tế, các đơn vị cộng đồng, các khu vực tiện ích đều khó tiếp cận, điện và đường truyền thông tin đều ngắt quãng, người dân bị cô lập nhiều ngày. Đây là giai đoạn kiến thức y tế cá nhân phát huy tầm quan trọng.
Theo thông tin từ Cục Quản lý Môi trường, Bộ Y Tế, 4 đầu mục quan trọng để bảo vệ sức khỏe trong và sau bão gồm: đánh giá các nguy cơ tức thì; vệ sinh nguồn nước; vệ sinh thực phẩm; vệ sinh cá nhân và môi trường. Trong đó, 2 yếu tố quan trọng nhất là vệ sinh nguồn nước và môi trường.