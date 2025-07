Trần Phú Long bị bắt cùng Công Trí là ai?

Trần Phú Long được biết đến là người đồng hành lâu năm, góp phần trong việc xây dựng, phát triển thương hiệu thời trang của NTK Công Trí.

Ngày 23/7, công chúng xôn xao trước thông tin NTK Nguyễn Công Trí và Trần Phú Long (sinh năm 1989) bị bắt vì liên quan đến đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trần Phú Long không phải người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí, nhưng thông tin liên quan người này cũng nhanh chóng được tìm kiếm trên mạng.

Theo tìm hiểu, Trần Phú Long là người đồng hành, gắn bó lâu năm với NTK Công Trí trong quá trình làm nghề, phát triển thương hiệu thời trang CONG TRI. Anh này được giới thiệu là Giám đốc vận hành và truyền thông tại Công ty TNHH Nguyễn Công Trí.

Trần Phú Long thỉnh thoảng xuất hiện bên NTK Công Trí trong những sự kiện giải trí, thời trang. Theo ghi nhận, hiện tại Facebook cá nhân của Nguyễn Công Trí tạm thời biến mất, nhưng trang cá nhân của Trần Phú Long vẫn ở chế độ công khai.

Đối tượng bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Công An TP.HCM.

Công Trí đã có khoảng 2 thập niên phát triển sự nghiệp và được xem như anh cả của làng thời trang Việt Nam. Trang phục do Công Trí thiết kế không chỉ được các ngôi sao Việt mà rất nhiều nghệ sĩ quốc tế ưa chuộng. Adele, Beyoncé, Katy Perry, Rihanna, Joey King, Miley Cyrus, Rosé, Lisa (BlackPink), Taylor Hill, Selena Gomez… từng mặc đồ do Công Trí thiết kế.

Công Trí thành lập thương hiệu riêng từ năm 2009. Anh cũng nhiều lần tạo dấu ấn ở các sàn diễn quốc tế và là NTK Việt đầu tiên ra mắt bộ sưu tập tại Tuần lễ Thời trang New York.

Ngày 23/7, Công an TP.HCM cho biết các lực lượng nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Nguyễn Công Trí và đồng phạm thực hiện. Hiện Công an TP.HCM hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.