Công Trí sụp đổ hình ảnh

Công Trí từng được xem như anh cả trong làng thời trang Việt với nhiều ngôi sao quốc tế ưa chuộng trang phục của nhà thiết kế này.

“Là nhân vật tiêu biểu của thời trang Việt Nam trong hơn hai thập kỷ, Nguyễn Công Trí là nhà thiết kế đầu tiên đưa thời trang Việt lên trang Vogue”, đó là lời giới thiệu của Tatler Asia về Công Trí.

Adele, Beyoncé, Katy Perry, Rihanna, Joey King, Miley Cyrus, Rosé, Lisa (BlackPink), Taylor Hill, Selena Gomez… là những ngôi sao quốc tế từng mặc đồ Công Trí, trong các sự kiện giải trí hoặc trong các MV, đêm nhạc của riêng họ.

Sự nghiệp của Công Trí trước khi bị bắt

Trước khi vướng bê bối, Công Trí là một trong những NTK đi đầu trong việc mang thời trang Việt ra thế giới.

Công Trí sinh ra tại thành phố biển Đà Nẵng vào năm 1978. Anh tốt nghiệp ngành Mỹ thuật công nghiệp tại Đại học Kiến trúc TP.HCM và ban đầu nhận công việc phác thảo bìa CD cho các nhạc sĩ Việt Nam.

Công Trí bắt đầu được chú ý trong giới thời trang Việt Nam sau khi giành giải ở Vietnam Collection Grand Prix 2000 với bộ sưu tập thời trang Lá xanh. Sau đó, anh bắt đầu làm việc với các ca sĩ và người nổi tiếng, giúp họ xây dựng concept đặc trưng cho mỗi người.

Công Trí đã có chỗ đứng trong làng thời trang Việt. Ảnh: FBNV.

Năm 2009, anh thành lập thương hiệu NGUYEN CONG TRI và 2 năm sau đó là KinConcept, dòng thời trang dành cho nam giới.

Nét đặc trưng trong các thiết kế của Công Trí là những loại vải được tuyển chọn kỹ lưỡng và những thiết kế hiện đại nhưng không làm mờ nét đẹp truyền thống. Qua các thiết kế, Công Trí cho thấy anh có thẩm mỹ đặc trưng và con mắt tinh tường kết hợp kỹ thuật tiên tiến. Công Trí tạo nên các bộ sưu tập độc đáo, nhấn nhá riêng biệt bằng kỹ thuật cắt laser, đan xen, xếp ly, vẽ tay... và đặc biệt chú trọng đến chi tiết trang trí bằng đá quý, sequin.

Theo Tatler Asia, khi thương hiệu của Công Trí phát triển, những sáng tạo của nhà thiết kế này ngày càng mang tính tiên phong, đưa anh vươn lên dẫn đầu ngành công nghiệp thời trang cao cấp Việt Nam. Những bộ trang phục thủ công của Nguyễn Công Trí dễ dàng được nhận diện nhờ bản sắc truyền thống, tinh thần đương đại quốc tế.

Bắt nguồn từ văn hóa Việt Nam, các thiết kế của Nguyễn Công Trí kết hợp nhuần nhuyễn chất liệu truyền thống với kỹ thuật may đo hiện đại. Năm 2014, anh được công bố là thành viên của Liên đoàn Thời trang Cao cấp Châu Á.

Năm 2017, Rihanna diện một mẫu thuộc bộ sưu tập Em Hoa của Công Trí, giúp tên tuổi anh được truyền thông quốc tế nhắc đến. Đây là bước ngoặt quan trọng cho cá nhân nhà thiết kế này cũng như cho thời trang Việt.

“Khi Rihanna chọn thiết kế của tôi, tôi biết thời trang Việt Nam đã có chỗ đứng”, anh từng chia sẻ. Chính stylist của Rihanna chủ động liên hệ với Công Trí để đặt hàng và sau đó ngôi sao quốc tế này cũng tỏ ra thích thú với các sáng tạo của nhà thiết kế Việt.

Bộ sưu tập đó lấy cảm hứng từ những gánh hoa rong trên đường phố Hà Nội và TP.HCM. Các thiết kế với kỹ thuật thêu tay kết hợp thêu máy, đính kết sequin hoặc tạo hiệu ứng 3D bằng hạt khô... đã làm nổi bật bản sắc Việt, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn của haute couture quốc tế.

Hình ảnh sụp đổ

Bước đột phá tiếp theo của Công Trí trên sàn diễn toàn cầu là năm 2019, khi anh trở thành NTK Việt đầu tiên ra mắt tại Tuần lễ Thời trang New York. Bộ sưu tập The Walk of The Stars tại Tuần lễ Thời trang New York được giới phê bình quốc tế ca ngợi vì sự kết hợp giữa thủ công tinh xảo và thẩm mỹ hiện đại. Kể từ đó, các thiết kế của anh được diện bởi nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới, bao gồm Katy Perry, Rihanna và Michelle Obama... Việc đó củng cố vị thế của anh trong cộng đồng thời trang quốc tế.

Lisa và Katy Perry (ảnh phải) mặc đồ do Công Trí thiết kế. Ảnh: Fb Công Trí, Instagram Katy Perry.

Katy Perry đặc biệt yêu thích các thiết kế của Công Trí. Cô đã nhiều lần chọn trang phục của nhà thiết kế này, bao gồm lần đến Hà Nội biểu diễn vào cuối năm 2023. Hai trang phục của Công Trí mà Katy Perry chọn khi đó được tờ Cosmopolitan đánh giá là “tuyệt đẹp”.

“Katy đã tôn vinh thời trang Việt Nam bằng cách chọn một chiếc váy màu tím hoa cà tuyệt đẹp của nhà thiết kế Công Trí. Đây chắc chắn là bộ trang phục được chúng tôi yêu thích nhất trong đêm diễn, với tay áo dài thướt tha, chất liệu voan mỏng nhẹ và thân áo lưới cùng những mảng vải xuyên thấu. Ngôi sao hoàn thiện vẻ ngoài với đôi hoa tai kim cương lớn hình đèn chùm và chia sẻ những bức ảnh cô tạo dáng cực chất, tận dụng tối đa chất liệu bồng bềnh của chiếc váy”, tờ Cosmopolitan viết.

Trong suốt hơn 2 thập kỷ làm nghề với hàng chục bộ sưu tập đã ra mắt, Công Trí không chỉ thiết kế mà còn góp phần định hình phong cách cho nhiều nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Tóc Tiên… Anh cũng tham gia nhiều chương trình như Project Runway Vietnam và So You Think You Can Dance… với vai trò cố vấn và giám khảo. Ở các tuần lễ thời trang trong nước, anh không ít lần trình diễn bộ sưu tập mở màn.

Trong danh sách Most Influential gồm những nhà lãnh đạo, nhà đổi mới và người đang định hình tương lai của Việt Nam năm 2024 do Tatler Asia thực hiện, Nguyễn Công Trí cũng được đề cập.

"Những đặc điểm tạo nên một người phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ luôn được truyền tải hoặc ẩn giấu trong thiết kế của tôi, ngay cả trong chất liệu. Tôi rất tự hào. Các thiết kế của một nhà thiết kế Việt Nam, tất cả đều do Việt Nam sản xuất, được các ngôi sao Hollywood lựa chọn và mặc", Công Trí từng chia sẻ trong bài phỏng vấn với AFP.

Công Trí từng nói vinh hạnh lớn nhất là không phải trả tiền để hàng chục ngôi sao quốc tế mặc thiết kế của anh.

Những ngày giữa tháng 7, Công Trí vẫn chia sẻ trên trang cá nhân việc vận động viên thể dục nghệ thuật người Mỹ Jordan Chiles mặc trang phục của anh tại giải thưởng ESPY 2025 ở California, Mỹ hay ngôi sao Trung Quốc Trương Lương Dĩnh cũng chọn váy áo của NTK này trong sự kiện lớn.

Ngày 23/7, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết các lực lượng nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Nguyễn Công Trí và đồng phạm thực hiện. Hiện Công an TP.HCM hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh, dấu ấn Công Trí xây dựng suốt 2 thập kỷ sụp đổ sau thông tin anh bị bắt vì liên quan tới ma túy. Giới thời trang Việt chấn động với bê bối của một người từng được coi là "anh cả" trong làng mốt.