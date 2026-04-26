Trần Ngọc Vàng lột xác trong 'Heo năm móng'

Được gắn liền với hình tượng nam thần trên màn ảnh, Trần Ngọc Vàng đang cố gắng thoát khỏi cái mác đã tạo nên tên tuổi của anh từ các phim trước.

Với nhân vật cậu ấm Việt kiều tên Chí trong Heo năm móng, Trần Ngọc Vàng cho thấy khả năng diễn xuất đa dạng khi “cân” trọn vai diễn tâm lý nặng đô.

Bứt phá với hình ảnh táo bạo trong “Heo năm móng”

Trần Ngọc Vàng sở hữu ngoại hình sáng cùng khả năng diễn xuất tốt. Anh liên tục góp mặt trong nhiều dự án lớn và để lại ấn tượng trong lòng khán giả như một soái ca, nam thần màn ảnh. Tuy vậy, nhiều năm qua, hình ảnh này của Trần Ngọc Vàng đang dần trở nên quá quen thuộc và dễ đoán.

Trong Heo năm móng, Trần Ngọc Vàng lột xác với vai diễn hoàn toàn khác biệt với những dạng vai anh từng thể hiện.

Và vai diễn Chí trong Heo năm móng không chỉ là sự lột xác, mà còn là thách thức lớn dành cho Trần Ngọc Vàng khi anh phải bước ra khỏi vùng an toàn. Sở hữu vẻ ngoài lịch thiệp, thương con, chiều vợ nhưng ẩn giấu bên trong là một trái tim đen tối cùng bản tính tàn bạo, Chí chính là một “cú huých” vừa đủ để Trần Ngọc Vàng có được sự chuyển mình mạnh mẽ trong diễn xuất.

Vai diễn Chí trong Heo năm móng đòi hỏi chiều sâu tâm lý trong diễn xuất.

Trần Ngọc Vàng để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả, không chỉ về ngoại hình, mà còn ở khả năng diễn xuất đầy gai góc pha lẫn sự táo bạo. Vai trò của nhân vật Chí là điểm nhấn, giúp mạch phim trở nên kịch tính hơn.

Chí vốn là một kẻ ít nói, luôn nghe lời mẹ ruột. Nửa đầu phim, Trần Ngọc Vàng xây dựng niềm tin về một nhân vật đầy lãng tử nhưng càng về sau nhiều sự thật dần hé lộ, đưa vai trò của Chí trở thành một cú “lật bàn” gây ngỡ ngàng. Trần Ngọc Vàng nói về vai diễn này: “Tôi nghĩ đây là vai diễn rất thú vị và khác hoàn toàn với những vai trước đây của tôi, nó cho tôi nhiều thử thách và trải nghiệm diễn xuất mà tôi chưa từng trải qua”.

Heo năm móng lấy cảm hứng từ truyền thuyết huyền bí nhất về linh dị heo 5 móng, xuất phát từ văn hóa dân gian Nam Bộ, kể về câu chuyện của nhà sáng tạo nội dung tên Khải (Võ Tấn Phát) đang thực hiện vlog khám phá các hiện tượng tâm linh cho kênh “Người chết kể chuyện” nhằm thu hút người xem và xin tiền ủng hộ. Trong một lần đến Miếu Ông Tà, Khải bị cuốn vào chuỗi sự kiện kỳ bí liên quan đến truyền thuyết heo 5 móng. Đặc biệt, trong hành trình này, Khải đụng độ với gia đình của Chí (Trần Ngọc Vàng), vốn là một Việt kiều về nước cùng vợ để chữa bệnh cho con. Từ đây, Khải dần bóc tách được những bí ẩn về những hiện tượng kỳ lạ xoay quanh gia đình Chí.

Gây ấn tượng với vai phản diện đầu tay

Chia sẻ về các cảnh quay táo bạo trong phim, Trần Ngọc Vàng cho biết: “Từ lúc nhận kịch bản đến hiện tại, tôi luôn tin vào chỉ đạo diễn xuất của ê-kíp quay. Tôi tin mỗi một phân cảnh xuất hiện trên màn ảnh đều mang một ý đồ của đạo diễn, phục vụ cho nhân vật, tình tiết diễn ra ở thời điểm đó và cả câu chuyện”.

Nhân vật Chí trong Heo năm móng là vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp của Trần Ngọc Vàng.

Từ tạo hình Việt kiều sành sỏi đến công tử ăn chơi lêu lổng, nam diễn viên không ngại làm xấu bản thân. Diễn xuất bằng mắt thể hiện sự hung ác ở nửa cuối phim trở thành một điểm nhấn, hứa hẹn sẽ giúp anh trở thành lựa chọn cho các vai phản diện sau này của màn ảnh Việt. Qua đó, Trần Ngọc Vàng có thể tìm kiếm các dạng vai tương tự để thử sức sau Heo năm móng, bởi khả năng hóa thân của anh vẫn là một điều bất ngờ với công chúng.

Trần Ngọc Vàng là diễn viên có kinh nghiệm nhưng vẫn cần thêm các vai có tính cách độc đáo để bứt phá. Vai Chí trong Heo năm móng là điểm sáng và có thể là một cú hích trong gia tài diễn xuất của nam diễn viên này. Những hành động điên rồ của Chí là hệ quả của hành trình sai lầm nối tiếp sai lầm. Cách Trần Ngọc Vàng khắc họa nhân vật này từ tạo hình tới diễn xuất vừa gây tò mò, vừa có sự rùng rợn và ám ảnh.

Heo năm móng hứa hẹn là cú hích cho sự nghiệp của Trần Ngọc Vàng.

Trần Ngọc Vàng không chỉ lột tả được mức độ tàn nhẫn trong hành động của vai diễn, mà còn xây dựng được tâm lý bất ổn của một kẻ luôn bị vợ xem thường, luôn trốn sau bao bọc sai lầm của người mẹ. Nhân vật Chí là hệ quả của việc nuông chiều, đạt được điều mình muốn theo cách ích kỷ, bất chấp tất cả.

Sau cùng, ngoài kỹ năng diễn xuất tiến bộ và sự mạo hiểm với chính hình tượng nam thần của mình, điểm cộng đáng kể dành cho Trần Ngọc Vàng chính là cách anh xây dựng nhân vật phản diện khai thác triệt để thế mạnh của anh về ngoại hình và lực diễn tâm lý, từ đó đủ sức để bước vào gia tài diễn xuất ấn tượng của Trần Ngọc Vàng.

Heo năm móng - phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết huyền bí bậc nhất về linh dị heo 5 móng - đang được khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.