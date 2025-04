Trần Nghĩa nói gì khi phim vấp tranh cãi

Trần Nghĩa đăng tải bài viết chia sẻ về mối quan hệ giữa nhân vật An và Nguyên trong "Cha tôi, người ở lại".

Trong những tập gần đây, Cha tôi, người ở lại gây tranh cãi xoay quanh mối quan hệ giữa Nguyên (Trần Nghĩa) và An (Ngọc Huyền). Ở bản gốc Lấy danh nghĩa người nhà, hai nhân vật trở thành cặp đôi. Với phiên bản Việt, khán giả bày tỏ mong muốn An và Nguyên mãi là anh em thân thiết thay vì nảy sinh tình cảm. Song, nhiều khoảnh khắc cả hai khiến người xem tranh cãi bởi những cử chỉ mập mờ.

Trên trang cá nhân, Trần Nghĩa đăng tải bài viết dài gửi tới những khán giả đang theo dõi bộ phim. Anh giải thích: "Tình cảm giữa Nguyên và An không chỉ đơn giản là “yêu - ghét” mà ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc phức tạp. Sự rung động ban đầu, niềm tin, hy vọng nhưng cũng có cả hoài nghi, sợ hãi và tổn thương".

An và Nguyên là nhân vật gây tranh cãi thời gian gần đây. Ảnh: VFC.

Nam diễn viên sinh năm 1993 cho rằng cả hai đều có lý do để e ngại, không thể bộc lộ tình cảm một cách thẳng thắn. Theo đó, Trần Nghĩa mong khán giả kiên nhẫn chờ đợi hành trình của bộ đôi này.

"Khán giả hãy kiên nhẫn chờ đợi những khoảnh khắc hàn gắn, đó mới là sức hút thật sự của một mối tình bền chặt. Tình yêu không phải lúc nào cũng êm đềm, và việc khán giả đặt ra câu hỏi, tranh luận là điều hết sức quý giá. Nhưng hãy cùng nhau xây dựng nên một không gian thảo luận văn minh, nơi mỗi góc nhìn đều được trân trọng và lắng nghe", anh viết.

Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến thể hiện sự đồng tình nếu An và Nguyên thành đôi, cả hai đối xử với nhau chân thành, không máu mủ ruột rà nên nảy sinh tình cảm là điều dễ hiểu. Trong khi đó, số khác cho rằng An và Nguyên nên tiếp tục là anh em, mối quan hệ đó không cần thay đổi.

Ở tập 30, Cha tôi, người ở lại thu hút sự chú ý với loạt khoảnh khắc thân thiết giữa Nguyên và An. Đơn cử, Nguyên khoác vai An sau khi tâm sự về tháng ngày khó khăn mà không có gia đình ở bên. Tiếp đó, An và Nguyên tận hưởng buổi đi chơi vui vẻ, chụp hình check-in trên tàu điện. Cả hai gần gũi tới mức khiến người ngoài lầm tưởng là cặp đôi yêu nhau.