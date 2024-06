Trăn gấm quý hiếm được thả về tự nhiên ở Nghệ An

Sáng 4/6, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt Nguyễn Văn Sinh cho biết: Ban Quản lý Khu bảo tồn phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong (Nghệ An), Đồn Biên phòng Hạnh Dịch (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã thả 1 cá thể trăn gấm về môi trường sống tự nhiên tại khu vực rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (huyện Quế Phong, Nghệ An).

Trước đó, sáng 3/6, gia đình anh Phan Đại Thắng (trú tại xóm Trung Sơn, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) đã tự nguyện mang 1 cá thể trăn gấm có trọng lượng khoảng 6kg đến giao nộp cho Hạt Kiểm lâm Quế Phong.

Chiều cùng ngày, Hạt Kiểm lâm Quế Phong kiểm tra, xác nhận tình trạng sức khỏe của cá thể trăn. Nhận thấy sức khỏe của cá thể trăn ổn định, không dấu hiệu bệnh tật nên Hạt Kiểm lâm đã tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định, phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch thả cá thể trăn gấm này về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 72, rừng đặc dụng thuộc lâm phần Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Anh Phan Đại Thắng, người tự nguyện giao nộp cá thể trăn gấm cho lực lượng chức năng chia sẻ: Cá thể trăn gấm này được gia đình anh mua lại trên thị trường.

Sau khi tìm hiểu thì được biết trăn gấm là loài động vật quý, hiếm cần phải bảo tồn và bảo vệ nghiêm ngặt, nên anh đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để tái thả về môi trường tự nhiên.

Theo ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, trăn gấm (tên khoa học: Python reticulatus), có tên trong Phụ lục II Cites; nằm trong Sách đỏ Việt Nam 2007 mức độ CR (Cực kỳ nguy cấp) và thuộc Phụ lục IIB/60 của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt là một trong 3 vùng lõi của Khu sinh quyển miền Tây Nghệ An, được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 9/2007. Khu bảo tồn có diện tích hơn 90.000 ha, nằm trên địa bàn 9 xã của huyện Quế Phong (Nghệ An).

Nằm trên sườn Bắc của dãy Trường Sơn, có độ cao từ 200m đến hơn 2.400m (so với mực nước biển), Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt có độ đa dạng sinh học cao.

Tại đây đã xác định được hơn 1.240 loài thực vật của hơn 600 chi, gần 180 họ thuộc 5 ngành thực vật bậc cao; trong đó có 94 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam và 45 loài trong Sách đỏ IUCN.

Về thú, xác định có hơn 790 loài và phân loài thuộc gần 150 họ, 48 bộ. Ngoài ra, có hơn 360 loài chim, hơn 80 loài bò sát, 77 loài lưỡng cư… Đây là một kho tàng về đa dạng sinh học, lưu giữ các nguồn gen của nhiều loài động, thực vật quý, hiếm và đặc hữu như: pơ mu, sa mu dầu, bách xanh, lan kim tuyến, voọc xám, vượn má trắng, gà lôi vằn, mang lớn...

