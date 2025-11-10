Trận đấu thảm họa của Neymar

Rạng sáng 10/11, Neymar gây tranh cãi trong trận thua 2-3 của Santos trước Flamengo ở vòng 33 giải VĐQG Brazil (Brasileirão).

Neymar chơi mờ nhạt.

Trong trận đấu trên sân Flamengo, Neymar được HLV cho đá chính. Đây là lần đầu tiên sau hai tháng, anh ra sân trong đội hình xuất phát của Santos kể từ khi dính chấn thương nghiêm trọng.

Sự tái xuất của cầu thủ 32 tuổi được Santos và cả bóng đá Brazil mong đợi, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình hồi phục.

Thế nhưng, trong suốt 85 phút có mặt trên sân, Neymar chơi mờ nhạt và không để dấu ấn. Santos của anh bị đội chủ nhà Flamengo dẫn trước tới 3-0 trong một thế trận áp đảo.

Phút 86, Neymar bị thay ra. Anh công khai bất mãn với HLV Juan Pablo Vojvoda, chất vấn ông tại sao thay mình ra. Neymar sau đó không chào đồng đội và BHL mà tiến vào thẳng phòng thay đồ, gây ra không khí hoang mang cho đội bóng.

Điều đáng buồn hơn với Neymar, đó là sau khi anh rời sân, Santos gỡ lại liền hai bàn và suýt gây sốc cuối trận. Sự trở lại của Neymar dường như không giúp gì cho Santos trong cuộc đua trụ hạng mùa này.

5 trận gần nhất, Santos không biết mùi chiến thắng. Trận thua Flamengo khiến họ rơi xuống đứng thứ 17/20 trên BXH, nhóm sẽ rớt hạng vào cuối mùa

Mùa giải này, vì thi đấu hạn chế, Neymar chỉ ghi được 3 bàn thắng tại Brasileirão – con số khiêm tốn so với kỳ vọng.

Trận đấu với Flamengo tưởng như là cơ hội để Neymar lấy lại phong độ, chứng minh giá trị và góp phần giúp Santos trong cuộc đua tranh tại giải đấu. Nhưng nó hoá ra lại là cơn ác mộng với Neymar.