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Lịch sử FIFA World Cup

Cuốn sách tái hiện hành trình gần một thế kỷ của World Cup kể từ năm 1930. Nội dung bao gồm hơn 600 hình ảnh, ghi lại những cột mốc đáng chú ý của giải đấu, từ các đội tuyển tới những trận cầu kinh điển, các khoảnh khắc mang tính biểu tượng, câu chuyện hậu trường.

Xuất bản

'Trận đấu ô nhục' khiến World Cup đổi luật vòng bảng vĩnh viễn

  • Thứ hai, 15/6/2026 22:00 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Trận đấu giữa tuyển Tây Đức và tuyển Áo tại World Cup 1982 mở ra quy định mới về việc tổ chức các lượt trận cuối vòng bảng cùng khung giờ.

Khi bước vào trận đấu cuối vòng bảng giữa Tây Đức và Áo ngày 25/6/1982 tại Gijón, hai đội biết rất rõ những kết quả nào sẽ đưa họ đi tiếp, sau trận Algeria thắng Chile 3-2 một ngày trước đó. Đức buộc phải thắng, còn Áo chỉ cần hòa hoặc thua với cách biệt dưới 3 bàn.

Dù có thỏa thuận ngầm hay không, hai đội đã thi đấu theo kịch bản bất lợi cho Algeria.

Sau bàn thắng sớm của Horst Hrubesch, trận đấu biến thành một màn kịch. Không đội nào tấn công, nhiều cầu thủ đi bộ, và khán giả la ó phản đối. Trong suốt 80 phút, hầu như không có pha dứt điểm đáng kể, ít tranh chấp và gần như không có tính chiến đấu. 41.000 khán giả đồng thanh hô "Cút đi!", "Algérie! Algérie!", hoặc chế giễu "Hôn nhau đi!".

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Khán giả la ó, phản đối suốt trận đấu.

Một số người thậm chí đốt tiền trên khán đài nhằm ám chỉ trận đấu đã bị mua chuộc. Trên kênh ARD, bình luận viên Eberhard Stanjek im lặng nhiều phút để phản đối. Trên kênh ORF của Áo, phóng viên Robert Seeger kêu gọi khán giả tắt truyền hình.

Bất chấp sự lố bịch ấy, Đức và Áo vẫn đi tiếp, lần lượt đứng nhất và nhì bảng 2. Do kém hiệu số, Algeria bị loại dù thắng hai trong ba trận.

Báo chí gọi đây là "trận đấu ô nhục". Phía Đức lại tỏ ra thản nhiên: "Phản ứng của mọi người thật ngu ngốc. Chúng tôi không đến đây để trình diễn mà để vô địch", Paul Breitner phát biểu.

Huấn luyện viên Jupp Derwall cũng nói: "Chúng tôi chỉ cần đi tiếp, chứ không cần phải chơi bóng đẹp".

Hai đội không bị trừng phạt, nhưng để ngăn sự việc tương tự tái diễn, FIFA đã quyết định rằng từ sau này hai trận cuối cùng của mỗi bảng bốn đội sẽ được diễn ra cùng giờ.

Welbeck/THBooks & NXB Dân Trí

World Cup FIFA vòng bảng Đức

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