Trận chung kết mang bí ẩn lớn nhất lịch sử World Cup

Đương kim vô địch Brazil thua cay đắng Pháp trong trận Chung kết World Cup 1998. Sự sa sút khó tin của Brazil và Ronaldo dấy lên nhiều tranh luận về điều thực sự xảy ra trước trận.

Ngày 12/7/1998, Zinedine Zidane ghi bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Pháp trong trận chung kết World Cup gặp Brazil. Bàn thắng thứ hai của anh tại giải đấu mang về danh hiệu vô địch World Cup đầu tiên cho Pháp.

Ronaldo và căn bệnh bí ẩn

Cho đến phút cuối cùng, Ronaldo suýt nữa đã không thể ra sân ở Chung kết. Ở đội hình xuất phát đầu tiên, tên anh thậm chí không xuất hiện, thay vào đó là Edmundo. Buổi chiều hôm đó, anh bị co giật - có nguồn tin nói là cơn động kinh, nguồn khác lại cho rằng anh bị trụy tim và được đưa đi kiểm tra tại phòng khám Lilas. Ronaldo chỉ đến Stade de France 50 phút trước giờ bóng lăn.

"Không phủ nhận rằng Pháp đã chơi rất hay suốt giải, nhưng tôi tin mọi chuyện đã khác nếu Ronaldo không gặp vấn đề sức khỏe chỉ bốn tiếng trước trận", Bebeto chia sẻ. "Điều đó khiến toàn đội rối loạn. Ai cũng hoảng, Edmundo thì khóc vì nghĩ rằng Ronaldo sắp chết. Chúng tôi như bị choáng váng, và điều đó thể hiện rõ trong trận đấu".

Ronaldo được cho là gặp cơn động kinh ngay trước giờ diễn ra Chung kết World Cup 1998, khiến người hâm mộ đồn đoán nhiều "thuyết âm mưu" tới tận ngày nay. Ảnh: Reuters.

Zidane, người hùng dân tộc

Bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Ả Rập Xê Út và do đó bị treo giò ở các trận gặp Đan Mạch và Paraguay, Zinédine Zidane đã có màn ra mắt World Cup khá mờ nhạt. Nhưng số 10 của Pháp đã sửa chữa tất cả ở trận Chung kết.

Phút 27, từ quả phạt góc xoáy vào của Emmanuel Petit, anh bật cao đánh đầu ở cột gần, ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại giải. Và ngay trước giờ nghỉ, Zidane lặp lại gần như y hệt pha lập công ấy, lần này từ quả phạt góc bên trái của Youri Djorkaeff, sau khi Petit và Stéphane Guivarc'h đều bỏ lỡ cơ hội. Một lần nữa, tiền vệ của Juventus bật cao ở cột gần và đánh đầu đầy uy lực.

Cú đúp ấy là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn siêu việt của Zidane, người liên tục hành hạ hàng thủ Brazil bằng kỹ thuật thượng thừa. Brazil tăng tốc trong hiệp hai và gây nguy hiểm với cú sút cận thành của Ronaldo, bị Fabien Barthez cản phá hoàn hảo.

Dù Marcel Desailly bị thẻ vàng thứ hai và rời sân ở phút 68, Pháp vẫn nới rộng cách biệt ở phút cuối: từ một pha phản công, Christophe Dugarry chuyển cho Patrick Vieira, người chọc khe để Petit đã chạy gần như từ vòng cấm đội nhà ấn định chiến thắng 3-0.

Bất chấp bệnh tình và thất bại ở chung kết, Ronaldo vẫn chứng minh đẳng cấp của một trong những cầu thủ hay nhất thế giới: "Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp về World Cup 1998. Đó là một kỳ World Cup ngoạn mục, dù thật tiếc là chúng tôi chơi cực tệ ở trận chung kết khi đối đầu một Zidane thăng hoa".

Pháp giành chức vô địch thế giới đầu tiên ngay trên sân nhà. Còn Brazil, lần đầu tiên trong lịch sử, thất bại trong một trận Chung kết World Cup (trận thua Uruguay năm 1950 diễn ra ở vòng đấu cuối của thể thức vòng tròn). Didier Deschamps nâng cao chiếc cúp Jules Rimet trước 80.000 khán giả cuồng nhiệt. Cuối năm đó, Zinédine Zidane nhận Quả bóng vàng.