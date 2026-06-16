Trận cầu chênh lệch tỷ euro làm rung chuyển World Cup

Tây Ban Nha gây thất vọng khi bị Cape Verde cầm hòa 0-0 ở lượt trận mở màn bảng H World Cup 2026 rạng sáng 16/6, dù sở hữu đội hình đắt giá gấp 22 lần đối thủ đến từ châu Phi.

Tây Ban Nha có trận ra quân đáng quên. Ảnh: Reuters.

Bước vào trận đấu, Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội về mọi mặt so với đối thủ đang đứng thứ 64 trên bảng xếp hạng FIFA. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đầy kỷ luật của Cape Verde.

Kết quả này càng trở nên bất ngờ nếu nhìn vào sự chênh lệch về giá trị đội hình giữa hai đội. Theo chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt, tổng giá trị đội hình Tây Ban Nha hiện khoảng 1,22 tỷ euro, trong khi toàn bộ đội hình Cape Verde chỉ được định giá 54,5 triệu euro. Điều đó đồng nghĩa "La Roja" sở hữu đội hình đắt giá gấp hơn 22 lần đối thủ.

Cape Verde tạo địa chấn trước Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Sự khác biệt còn được thể hiện qua những ngôi sao trong đội hình. Lamine Yamal, tài năng sáng giá nhất của bóng đá Tây Ban Nha hiện tại, được định giá lên tới 200 triệu euro. Riêng giá trị của cầu thủ này đã cao gần gấp 4 lần tổng giá trị đội hình Cape Verde. Trong khi đó, 24/26 tuyển thủ Cape Verde có giá chưa đến 2 triệu euro/người, cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp về mặt chuyên môn.

Tuy nhiên, bóng đá một lần nữa chứng minh giá trị chuyển nhượng không phải yếu tố quyết định trên sân cỏ. Với lối chơi phòng ngự chặt chẽ cùng tinh thần thi đấu quả cảm, Cape Verde đã đứng vững trước sức ép từ đối thủ mạnh hơn rất nhiều để giành được 1 điểm quý giá.

Trong khi đó, Tây Ban Nha sẽ cần nhanh chóng cải thiện khả năng tận dụng cơ hội nếu không muốn gặp thêm khó khăn trong cuộc đua giành vé vào vòng loại trực tiếp của World Cup 2026.

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