Trận Burton gặp West Ham hoãn liên tục vì loạt lý do bi hài

Cuộc so tài vòng 4 FA Cup giữa Burton Albion và West Ham tối 14/2 bị gián đoạn bởi sự cố lưới rách trước giờ bóng lăn và một tình huống khẩn cấp y tế trên khán đài.

Lỗ thủng trên lưới được vá tạm thời bằng một sợi dây.

Trận đấu tại sân Pirelli dự kiến khởi tranh lúc 19h30 ngày 14/2. Tuy nhiên, ngay trước giờ bóng lăn, tổ trọng tài phát hiện tấm lưới phía sau khung thành do Alphonse Areola trấn giữ xuất hiện một lỗ thủng.

Nhân viên sân Burton phải lập tức vào sân và lúng túng giải quyết tình huống, cuối cùng phải dùng dây buộc lại phần lưới bị rách trong khi cầu thủ hai đội chờ đợi. Sau khoảng bốn phút xử lý, trận đấu mới chính thức bắt đầu.

Glenn Hoddle, bình luận viên của TNT Sports, tỏ ra bất ngờ trước tình huống hiếm gặp. Ông cho rằng sự chậm trễ có thể ảnh hưởng đến khí thế của đội chủ nhà, khi khán đài đã được hâm nóng và sẵn sàng cho tiếng còi khai cuộc.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên phản ứng hài hước, gọi đây là "màn khởi đầu kỳ lạ đúng chất FA Cup". Một cổ động viên hài hước khác còn nhận định đội chủ nhà đã tìm ra "lỗ hổng trong hàng phòng ngự West Ham".

Chưa dừng lại ở đó, trận đấu tiếp tục phải tạm dừng vì một tình huống khẩn cấp y tế trên khán đài phía Bắc. Một cổ động viên Burton bất ngờ đổ bệnh, buộc trọng tài Lewis Smith cho dừng trận để đội ngũ y tế vào hỗ trợ.

Các cầu thủ hai đội chờ trong khoảng một phút trước khi trận đấu được nối lại. Nhân viên y tế chăm sóc cho nam cổ động viên trong khoảng bảy phút.

Theo ghi nhận tại sân, người này vẫn tỉnh táo và có thể ngồi dậy nói chuyện với đội ngũ y tế trước khi được đưa rời sân bằng cáng.

Hai sự cố liên tiếp khiến trận đấu mang màu sắc đặc biệt ngay từ những phút đầu. FA Cup vốn nổi tiếng với những câu chuyện ngoài dự kiến, và tối 14/2 tại Pirelli tiếp tục bổ sung thêm một ngày khó quên trong lịch sử giải đấu.

