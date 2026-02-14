HLV Carrick ấn tượng với 3 cầu thủ MU

HLV Michael Carrick dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ MU sau trận hòa 1-1 trước West Ham tại vòng 26 Premier League hôm 11/2.

HLV Carrick ca ngợi màn trình diễn của học trò. Ảnh: Reuters.

Dù tiền đạo Benjamin Sesko trở thành tâm điểm với pha lập công muộn giúp MU giành lại 1 điểm trên sân West Ham, HLV Carrick đặc biệt nhấn mạnh đóng góp thầm lặng của ba cầu thủ khác gồm Leny Yoro, Bryan Mbeumo và Amad Diallo. Theo cựu tiền vệ MU, chính tinh thần đồng đội và sự hy sinh trong phòng ngự đã giúp đội bóng giữ lại cơ hội lật ngược tình thế.

Yoro được tung vào sân từ phút 68 thay Harry Maguire và lập tức tạo dấu ấn bằng hai pha cản phá quan trọng trong những tình huống phản công nguy hiểm của West Ham. Trong khi đó, Mbeumo không chỉ kiến tạo cho Sesko gỡ hòa mà còn gây ấn tượng bằng những pha lùi về hỗ trợ phòng ngự.

Với Amad, cầu thủ đa năng của “Quỷ đỏ” cũng được Carrick đánh giá cao nhờ sự tích cực trong việc tranh chấp và hỗ trợ đồng đội ở phần sân nhà.

Carrick khen ngợi Yoro. Ảnh: Reuters.

“Leny (Yoro) đã chơi rất hay với hai tình huống ngăn chặn các pha phản công và thực hiện những pha vào bóng quan trọng. Bryan (Mbeumo) có những pha lùi về hỗ trợ, Amad cũng vậy. Trong hoàn cảnh đó, việc để thua 0-2 là rất dễ xảy ra, nhưng chính lúc ấy tinh thần mới thực sự lên tiếng, và tôi đã nói với các cầu thủ về điều đó. Sự hy sinh mà các cầu thủ bỏ ra cuối cùng đã giúp chúng tôi giành được điều gì đó từ trận đấu”, HLV Carrick chia sẻ.

Sau trận hòa trước West Ham, Carrick được bầu chọn là HLV hay nhất tháng 1 của Premier League. Trước đó, cựu tiền vệ của “Quỷ đỏ” giúp đội giành những chiến thắng quan trọng trước các đối thủ lớn như Man City và Arsenal.

Trong bối cảnh Carrick vẫn đang trong giai đoạn tạm quyền, mỗi trận đấu còn lại của mùa giải đều mang ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của ông tại Old Trafford.

