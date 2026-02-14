Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
10,5 triệu bảng cho sự bất ổn của West Ham

  • Thứ bảy, 14/2/2026 18:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

West Ham đang phải chi khoảng 10,5 triệu bảng chỉ để trả lương cho các HLV, một con số đủ nói lên họ đã xoay xở trên băng ghế chỉ đạo thế nào.

Nuno Espirito Santo đang dẫn dắt West Ham.

Nghe qua đã thấy nặng đầu. Một CLB Premier League, giữa mùa giải, lại phải nuôi cùng lúc ba HLV. Julen Lopetegui (bị sa thải) vẫn còn hợp đồng tới tháng 6/2026. Graham Potter (bị sa thải) thì ràng buộc đến tháng 6/2027. Và dĩ nhiên, người đang ngồi ghế nóng hiện tại - Nuno Espirito Santo - cũng có bảng lương riêng. Tất cả cộng lại thành 875.000 bảng mỗi tháng. Tiền chảy đều, bất kể đội bóng đá thế nào.

Bóng đá bây giờ thay HLV nhanh như thay áo. Thua vài trận, áp lực tăng. Khán đài sốt ruột. Ban lãnh đạo muốn phản ứng ngay. Quyết định được đưa ra. Nhưng hợp đồng thì không tự biến mất. Nó nằm đó, với những điều khoản bồi thường rõ ràng.

West Ham không phải CLB đầu tiên rơi vào cảnh này. Nhưng câu chuyện của họ là ví dụ điển hình cho cái giá của sự thiếu kiên định. Mỗi HLV đến mang theo một bản kế hoạch mới. Mỗi lần ra đi để lại một khoản thanh toán. Và vòng lặp cứ thế tiếp diễn.

10,5 triệu bảng mỗi năm chỉ cho tiền lương HLV không trực tiếp giúp ghi bàn hay giữ sạch lưới. Nó là khoản chi cho những quyết định đã sai hoặc ít nhất là chưa đủ kiên nhẫn. Trong bối cảnh Premier League cạnh tranh khốc liệt, từng đồng chi tiêu đều đáng để cân nhắc.

Điều đáng nói không chỉ là tiền. Mỗi lần thay HLV là một lần phòng thay đồ phải thích nghi lại. Cách tập luyện thay đổi. Yêu cầu chiến thuật đổi khác. Cầu thủ phải làm quen từ đầu. Sự ổn định vì thế trở thành thứ xa xỉ.

West Ham rõ ràng đang trả giá cho những bước đi vội vàng. Bóng đá không chờ đợi ai, nhưng nó cũng không thưởng cho sự thiếu định hướng. Và khi hóa đơn 10,5 triệu bảng mỗi năm vẫn đều đặn được thanh toán, đó không chỉ là câu chuyện tài chính. Đó là lời nhắc nhở về cái giá của sự bất ổn.

Hà Trang

West Ham Nuno Espirito Santo Nặng đầu Graham Potter Julen Lopetegui Thay áo

