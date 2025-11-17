Trâm kim cương của Napoleon lập kỷ lục 4,4 triệu USD

Chiếc trâm cài mũ của cựu Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte vừa được bán với giá 3,5 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 4,4 triệu USD).

Chiếc trâm cài mũ của Napoleon. Ảnh: Sotheby's.

Chiếc trâm hình tròn, chế tác từ đầu thế kỷ 19, gắn một viên kim cương hình bầu dục 13,04 carat cùng nhiều viên kim cương nhỏ bao quanh. Napoleon thường dùng nó để cài mũ, nhưng món đồ đã thất lạc trong trận Waterloo - trận chiến cuối cùng trước khi ông buộc phải thoái vị và bị đày.

New York Times dẫn lời nhà sử học Vincent Meylan cho biết khi quân Pháp rút lui, quân Phổ đã thu giữ ít nhất hai cỗ xe ngựa chở vật dụng cá nhân của Napoleon, gồm huân chương, kiếm và trang sức. Ba ngày sau trận chiến, một sĩ quan Phổ đã dâng chiếc trâm lên nhà vua Phổ.

Trong hơn hai thập kỷ, chiếc trâm được cho là đã được truyền qua nhiều thế hệ của dòng họ hoàng gia Phổ Hohenzollern. Đơn vị tổ chức đấu giá Sotheby’s không tiết lộ danh tính người bán.

Napoleon thường mang theo trang sức ngay cả khi ra trận. “Đó là thói quen của ông. Ông tin chắc mình sẽ chiến thắng, rồi sẽ có một cuộc diễu binh ở Berlin hoặc Brussels. Và nếu vậy, ông cần xuất hiện thật nổi bật”, Meylan nói.

Trước phiên đấu giá, giới phân tích dự đoán chiếc trâm chỉ đạt khoảng 200.000 franc, theo AP.

Giá bán cao vượt dự đoán có thể xuất phát từ “hiệu ứng” sau vụ trộm táo bạo tại Bảo tàng Louvre hôm 19/10. Trong số hiện vật bị mất có cả trang sức Napoleon từng tặng người vợ thứ hai, Marie Louise.

Theo chuyên gia đá quý Alessandro Borruso tại London, vụ trộm khiến số hiện vật liên quan đến Napoleon trở nên khan hiếm hơn, và “những gì còn lại sẽ được định giá cao hơn".