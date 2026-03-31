Khi ta rời xa

Với óc phân tích nhạy bén và sắc sảo, tác giả Tamara Thompson đã mổ xẻ tâm lý của con người sau khi chia tay. Cuốn sách giúp những người đang yêu và vừa trải qua đổ vỡ tình cảm hiểu rõ chính mình trong tình yêu, từ đó nhanh chóng cân bằng cảm xúc và yêu trong tâm thế vững vàng hơn.

'Trái tim tan vỡ' sau chia tay là có thật

  • Thứ ba, 31/3/2026 07:36 (GMT+7)
Khi tâm trạng u uất kéo dài, bạn có thể sẽ cảm thấy đau ngực, khó thở, ngất xỉu. Đó là các triệu chứng của bệnh cơ tim Takotsubo, hay còn được gọi là hội chứng "trái tim tan vỡ".

Hội chứng "trái tim tan vỡ" có thể ảnh hưởng tới sức khỏe từ 2-4 tuần. Ảnh minh họa: L.C.

Cơn lũ cảm xúc sau khi chia tay có thể quá tải đến nỗi nó như một sự tổn thương sâu sắc dẫn đến ngừng hoạt động đối với cả tâm trí lẫn thể xác. Chuyện chia tay dễ dẫn đến căng thẳng cấp tính, hoặc tê liệt cảm xúc. Tê liệt có thể là một cơ chế phòng vệ, buộc bạn cần tạm dừng nỗi thống khổ.

Tôi có những khách hàng ban đầu tỏ ra rất đau khổ, nhưng khi đến buổi điều trị vào tuần sau, họ có cảm xúc phẳng lặng [1], mệt mỏi và bất cần. Điều quan trọng cần lưu ý là cảm xúc tê liệt có thể là triệu chứng của trầm cảm hoặc lo lắng, hoặc thể bị nhầm lẫn với hành vi không chịu chấp nhận.

Như thể sự căng thẳng về tinh thần và nỗi buồn sâu thẳm là chưa đủ, nhiều người còn chia sẻ họ có các triệu chứng suy nhược về thể chất sau khi chia tay. Đó không phải là cảm giác, mà là bệnh theo đúng nghĩa đen.

Choáng váng, buồn nôn, đau đầu và mệt mỏi là những cảm giác phổ biến sau khi chia tay. Đau ngực, khó thở, ngất xỉu là các triệu chứng của bệnh cơ tim Takotsubo, hay còn được gọi là hội chứng "trái tim tan vỡ".

Đây là tình trạng đau tim tạm thời, thường kéo dài từ hai đến bốn tuần, ảnh hưởng đến khả năng bơm máu của tim. Nó có thể được gây ra bởi một sự kiện mang tính xúc động cực độ, và cần được chuyên gia y tế kiểm tra để chẩn đoán và xử lý.

Cô đơn là cảm giác thường thấy sau mỗi cuộc chia tay. Một phần khiến hầu hết mọi người thích thú trong chuyện yêu đương là có được một người đồng điệu về cảm xúc. Ngay cả khi mối quan hệ đó trở nên căng thẳng và xa cách, bạn vẫn cảm nhận được một cảm giác thoải mái tựa như có người bạn đồng hành và không đơn độc.

Việc trở lại với tình trạng độc thân, không thể giao tiếp với đối phương, cũng chẳng có chuyện tình cảm nào để tâm sự với bạn bè và người thân thật khó mà thích nghi được. Thời gian nhàn rỗi thường đem đến cảm giác cô đơn, vì thế, việc tìm những cách mới mẻ để khỏa lấp thời gian và kết bạn sẽ hữu ích cho bạn.

Những cảm xúc được liệt kê phía trên chỉ là một số trong vô vàn những cảm xúc mà bạn phải trải qua vào thời điểm này. Khi chúng xuất hiện, thật khó để thừa nhận, chấp nhận và xác thực chúng. Thi thoảng chỉ một cảm xúc xuất hiện thôi cũng đã khiến bạn choáng ngợp rồi, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cảm thấy tất cả xuất hiện cùng một lúc?

Bạn có thể vừa cảm thấy nhẹ nhõm và phấn khích, vừa cảm thấy tức giận và lo âu. Còn vô vàn cảm xúc lẫn lộn như thế nữa, và chúng xuất hiện với tần suất cũng như thời lượng không thể đoán trước được. Trong suốt những khoảng thời gian đó, điều quan trọng cần nhớ là bạn sẽ trải qua những suy nghĩ và cảm xúc thoáng qua, chúng đều xứng đáng được bạn xác thực, chấp nhận và cảm thông.

[1] Nguyên văn: “flat effect” là sự mất hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn mọi biểu hiện cảm xúc; giọng nói trở nên đơn điệu, vẻ mặt bất động. (BT)

Tamara Thompson/ Thái Hà Books & NXB Hà Nội

