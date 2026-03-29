Khi ta rời xa

Với óc phân tích nhạy bén và sắc sảo, tác giả Tamara Thompson đã mổ xẻ tâm lý của con người sau khi chia tay. Cuốn sách giúp những người đang yêu và vừa trải qua đổ vỡ tình cảm hiểu rõ chính mình trong tình yêu, từ đó nhanh chóng cân bằng cảm xúc và yêu trong tâm thế vững vàng hơn.

Đối diện với mớ cảm xúc hỗn độn sau chia tay

  Chủ nhật, 29/3/2026 13:35 (GMT+7)
Sau khi chia tay, bạn phải đối diện với nhiều cảm xúc tiêu cực. Đó có thể là sự giận dữ, chán chường, thất vọng, hay cảm giác xấu hổ. Chúng làm tâm trạng trở nên u uất.

Sau chia tay, nhiều cảm xúc tiêu cực sẽ xuất hiện khiến bạn thấy đau khổ.

Nhiều người cho biết họ cảm thấy tức giận sau khi chia tay. Một số người tức giận và đổ lỗi cho người yêu cũ. Những người khác oán giận chính mình vì đã cố chấp duy trì mối quan hệ quá lâu hoặc vì không nhận thấy các dấu hiệu cảnh báo sớm hơn. Một số người lại tức giận về hoàn cảnh sống khiến người ta thay đổi, từ đó dẫn đến đổ vỡ.

Một số khác lại tức giận vì họ buộc phải đối phó với nỗi đau và "làm lại từ đầu" Trong trường hợp một mối quan hệ sắp kết thúc, tức giận thường là cảm xúc thứ yếu, nghĩa là thường có một cảm xúc khác dễ gây tổn thương hơn ẩn sau nó (chẳng hạn như đau đớn).

Tuyệt vọng là một trong những cảm giác khó vượt qua nhất sau khi chia tay. Xu hướng thiên về tiêu cực khá phổ biến. Hồi mới yêu, hầu hết mọi người đều tràn ngập hạnh phúc và hy vọng về tương lai. Nhưng sau khi chia tay, niềm vui bị nỗi đau thay thế, hy vọng phải nhường chỗ cho tuyệt vọng.

Cảm giác tuyệt vọng ấy có thể làm bạn suy nhược và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bạn, thậm chí, nó có thể dẫn đến trầm cảm, sầu tư và một loạt các rối loạn sức khỏe tinh thần khác. Thông thường, khi có sự tuyệt vọng thì sẽ có sự méo mó về nhận thức và những suy nghĩ phi lý. Cần phải có thời gian và ý chí để vượt qua nỗi tuyệt vọng này.

Đôi lúc, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi gắn bó với những gì đã quen thuộc. Trong thuyết hệ thống gia đình [1] của Bowen, ý tưởng duy trì "cân bằng nội môi" [2] khiến mọi người đấu tranh để duy trì sự gắn kết tình cảm của họ. Học thuyết này coi hệ thống gia đình như một cơ thể sống, nơi các thành viên phụ thuộc lẫn nhau.

Sau khi chia tay, sự chia cắt về mặt tình cảm có thể khiến bạn cảm thấy rất đau đớn. Ngoài ra còn có những thay đổi hóa học trong não hoạt động giống như cơn nghiện và việc quay lại với người yêu cũ có thể là một giải pháp nhanh chóng. Việc muốn làm bất cứ thứ gì cần thiết để xoa dịu nỗi đau là điều bình thường, nhưng không phải lúc nào những việc đó cũng lành mạnh.

Mục tiêu không phải là níu kéo họ quay lại, mà là làm những gì có lợi nhất cho bạn và thực hiện các phương thức lành mạnh, được cá nhân hóa để đảm bảo sự an toàn cũng như công nhận đầy đủ giá trị của bạn.

Khi chuyện lứa đôi chẳng như mong đợi, ý thức về bản ngã và cái tôi bị sụp đổ. Cũng giống như Amanda đã chia sẻ trước đó, cô vốn "không muốn kết hôn để rồi ly hôn", cô từng rất thành công, tự hào về bản thân và mối quan hệ với chồng cũ.

Sau khi chia tay, bạn phải đối diện với việc thừa nhận tình trạng mối quan hệ hiện tại của mình. Người “bị đá” thường cảm thấy xấu hổ nên đôi khi, họ sẽ nói chia tay là do cả hai cùng quyết định để giữ hình tượng nguyên vẹn trước người khác.

[1] Thuyết hệ thống gia đình là lý thuyết về hành vi của con người, trong đó xác định gia đình là một hệ thống xã hội phức tạp mà các thành viên tương tác với nhau để ảnh hưởng đến hành vi của nhau. (ND)

[2] Sự ổn định về các điều kiện lý hóa của môi trường đảm bảo cho các tế bào, cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường. (ND)

Tamara Thompson/ Thái Hà Books & NXB Hà Nội

