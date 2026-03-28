Cho bản thân 'quyền yếu đuối' sau chia tay

Sau khi chia tay, nhiều người muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác yếu đuối. Họ tìm cách gồng mình lên để chứng tỏ mạnh mẽ, nhưng khó thoát khỏi cảm giác tiêu cực.

Sự xuất hiện của các cảm xúc tiêu cực hậu chia tay là điều rất bình thường. Ảnh minh họa: H.W.

“Tình yêu là cái thứ chết tiệt” là câu được viết trên dòng tiêu đề email của Amanda, một quý cô 31 tuổi. Cô quả quyết rằng mình “không kết hôn để rồi ly hôn” và cô ấy đã “thất bại”, dù cô xuất thân trong một gia đình có cha mẹ đã gắn kết với nhau được 35 năm.

Amanda là con cả, tự cho mình là “đứa con vàng” trong gia đình, người luôn làm “mọi việc đúng đắn”. Khi Mike, người chồng đã kết hôn ba năm của cô, nói rằng anh sẽ ra đi vì không còn tình cảm với cô nữa, cô đã rất đau khổ. Cô sụt gần 5 ký trong vòng ba tuần và suýt mất việc vì bị phân tâm và dễ xúc động trong công việc.

Amanda chia sẻ không có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào trước đó. Cô thừa nhận sự thân mật thể xác giữa cô và Mike đã bắt đầu giảm ngay sau khi cưới do anh ấy thấy không được thỏa mãn, nhưng cô không nghĩ anh sẽ kết thúc cuộc hôn nhân của họ như vậy.

Amanda nói lúc này cô cần được trợ giúp; tuy nhiên, cô muốn sự trợ giúp đó chính là câu trả lời cho câu hỏi: “Tôi phải làm sao để chấm dứt những cảm giác khốn đốn nực cười này?”.

Cô không muốn khám phá cảm xúc của mình tại thời điểm đó. Cô chỉ muốn triệt tiêu chúng. Tôi ghi nhận những gì Amanda nói nhưng không trả lời câu hỏi của cô ấy ngày hôm ấy. Thay vào đó, tôi đã hỏi cô một câu để tạo cảm hứng cho buổi làm việc của chúng tôi.

“Cô biết yêu bản thân là thế nào không?”

Cô nức nở suốt năm phút liền, không nói một lời. Sau đó, cô nói: “Tôi muốn tìm hiểu”, rồi lau nước mắt và mỉm cười. Đó là lúc chúng tôi bắt đầu.

Bạn có nhớ khởi nguồn mối quan hệ của mình không? Bạn có nhớ lần đầu tiên quen nhau, não bạn tràn ngập những hormone hạnh phúc dopamine và serotonin không? Lúc đó, mức oxytocin của bạn hiển nhiên rất cao. Yêu và tạo dựng một mối quan hệ vững chắc không chỉ là những cảm xúc tuyệt vời, lấn át tất cả của hiện tại; nó cũng là sự an toàn và ổn định của tương lai.

Bạn tưởng rằng đã tìm thấy “người ấy” và đạt được mục tiêu trong mối quan hệ của mình. Bạn tưởng rằng họ là người mà bạn có thể tin cậy và chia sẻ cuộc sống này. Chà, cho đến khi bạn không thể tin được nữa.

Rồi sao? Đổ vỡ. Mọi chuyện kết thúc. Những hormone hạnh phúc nhanh chóng bị thay thế bằng những hormone căng thẳng, lo lắng như cortisol và epinephrine. Những gì gọi là đỉnh điểm của hạnh phúc giờ tụt xuống đáy sâu. Khoảng thời gian bên nhau không hạn định nỗi đau. Dù là vài tháng hay hơn chục năm, sau khi chia tay, trái tim vẫn đau. Là một nhà trị liệu tâm lý, tôi đã gặp rất nhiều người từng trải qua nỗi đau tan vỡ.

Trái tim tôi cũng thắt lại khi một mối quan hệ đặt dấu chấm hết. Có một điều mà ai cũng phải đồng tình là việc dùng từ “khó khăn” cho một cuộc chia tay chỉ là nói giảm nói tránh. Chia tay là cần phải buông bỏ những điều đã có và bắt đầu những gì còn mù mờ của ngày mai.

Đó là sự thay đổi bắt buộc. Một chuyện tình tan vỡ phá bỏ tất cả những gì bạn đã từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương và tương lai của bạn. Chia tay thực sự khiến chúng ta rất khốn đốn.

Sau khi chia tay, hầu hết mọi người đều muốn mình ổn hơn càng nhanh càng tốt. Họ thường tìm kiếm sự hỗ trợ. Nhiều người tìm kiếm thông tin từ bạn bè, mạng xã hội và internet. Khi mọi người tìm kiếm thông tin liên quan đến chia tay, kết quả phổ biến là “cảm xúc thường gặp sau khi chia tay”.

Bạn sẽ cảm thấy được an ủi khi đọc thấy những người khác cũng đang trải qua điều tương tự với bạn. Bạn cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp thu kiến thức tại thời điểm mà dường như bạn chẳng thể chẳng kiểm soát được gì.