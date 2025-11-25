Mối quan hệ mập mờ gây hại như thế nào?

Bạn sẽ chẳng có được một kết thúc rõ ràng, vì bạn đâu thể chia tay với một người mà mình chưa từng chính thức hẹn hò, ngay cả khi hai người từng làm những điều mà một cặp đôi vẫn thường làm.

Tình yêu đơn phương và những mối quan hệ mập mờ

Liệu bạn có thể yêu một người mà mình thậm chí còn chưa từng hẹn hò? Nếu không danh không phận, liệu mối quan hệ đó có thật đang tồn tại? Có vết thương lòng nào lại đến từ một phía? Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi ấy là một từ CÓ khẳng định chắc nịch. Chính tôi cũng đã từng trải qua điều tương tự, và tôi chắc chắn rất nhiều người bạn cùng lứa tuổi 20 này cũng đã từng như vậy.

Có một kiểu quan hệ rất đặc biệt ở lứa tuổi 20, nó khiến chúng ta phải tự vấn không ít lần những câu hỏi chính xác như ta vừa đề cập: mối quan hệ mập mờ mà ai cũng ngán ngẩm. Một mối quan hệ không hẳn hẹn hò cũng không hẳn bè bạn, độc quyền nhưng lại chẳng cam kết và đi ngược lại với tất cả những gì chúng ta đã từng được dạy về tình yêu.

Một người mà bạn chẳng thể rời xa được, bất kể họ đang đối xử với bạn như thế nào: vừa mới hôm nay còn hờ hững, vậy mà hôm sau lại dịu dàng đến lạ. Một thứ tình yêu không bao giờ đủ lớn để bao dung được cả hai người, thế nên lúc nào cũng phải có một người yêu đối phương nhiều hơn, say đắm hơn, và rồi phải gánh lấy tất cả những đau thương vụn vỡ còn sót lại sau cùng.

Có những mối quan hệ rất khó để gọi tên. Ảnh: Rolling Stone India.

Bạn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, chấp nhận có được ít hơn những gì mình xứng đáng, bám chặt lấy lời hẹn thề của tình yêu giống như một đứa trẻ. Ấy vậy mà, bạn lại đang ở đây, nài xin cho mình chút tình cảm nhỏ nhoi trong khi đối phương thẳng tay gạt đi hết tất cả những nỗ lực kết nối cảm xúc của chính bạn.

Bạn cố gắng hết sức giả vờ mình chẳng bận lòng về điều đó, dẫu rằng mọi tế bào bên trong dường như đã bị vắt kiệt. Nghe thì có vẻ kịch tính thật, nếu như bạn chưa từng trải qua, nhưng nếu bạn đã từng, chỉ thế này thôi có lẽ còn chưa đủ để mô tả trọn vẹn. Hãy cùng nhau nói về những mối quan hệ mập mờ ở lứa tuổi 20 này.

Vậy thì... chúng ta là gì đây?

Những mối quan hệ mập mờ là một kiểu tra tấn tâm lý rất đặc biệt, bởi thứ hội chứng Stockholm mà chúng gây ra cho những người đang phải chịu ảnh hưởng của chính nỗi đau cảm xúc này. Chúng ta không thể nào rời đi, mặc dù ta biết mình nên làm vậy. Chí ít là theo trải nghiệm của riêng tôi.

Những mối quan hệ mập mờ này nằm ngay giữa ranh giới của những mối quan hệ có cam kết và thỏa thuận bạn tình. Có vẻ như, đối với phần lớn những người trẻ ở lứa tuổi 20, dạng quan hệ này đang ngày càng trở nên phổ biến. Nó không đáp ứng những chuẩn mực và kỳ vọng truyền thống cho một mối quan hệ; mà thường gắn liền với tình dục cùng sự thân mật về cảm xúc, thậm chí đôi khi còn mang tính độc quyền, nhưng lại chẳng có được một tên gọi rõ ràng hay kế hoạch nào cho tương lai. Chính những điều đó là lý do khiến kiểu quan hệ này trở nên rối rắm đến như vậy. Chúng ta không có một khuôn mẫu hay một cốt truyện nào để biết được chuyện gì đang xảy ra.

Một nét đặc trưng khác của kiểu quan hệ mập mờ này chính là nó không hề tiến triển, cũng chẳng chịu đi đến hồi kết; mà cứ tồn tại trong trạng thái lấp lửng kỳ lạ giữa cảm xúc và thể xác, khiến bạn không bao giờ có cảm giác an toàn.

Đồng thời, bạn sẽ chẳng bao giờ có được một kết thúc rõ ràng, vì bạn đâu thể nào chia tay với một người mà mình chưa từng chính thức hẹn hò chứ, ngay cả khi hai người đã từng làm tất cả những điều mà một cặp đôi vẫn thường làm. Bởi thế, những “mối quan hệ” này luôn khiến người ta có cảm giác mơ hồ và khó hiểu. Nhưng lại có những người thật sự thấy rất ổn với kiểu quan hệ này, họ bằng lòng với sự thiếu cam kết và ổn định, cũng như biết tận dụng chính sự tiện lợi vốn có của nó.

Những người có xu hướng tình dục xã hội cao - một đặc điểm làm gia tăng hứng thú của chúng ta đối với tình dục không cam kết, ràng buộc - thường dễ tiếp nhận kiểu quan hệ này hơn. Bạn sẽ có được kết nối về cảm xúc nhưng là theo hình thức chia ngăn để bạn vẫn có thể tận hưởng sự tự do như trước giờ vẫn vậy.

Ở lứa tuổi 20, khi thế giới hẹn hò mở rộng hơn bao giờ hết, một số người thực sự có thể ưa thích những mối quan hệ kiểu này. Nhưng khi hai người không cùng chung cảm xúc, những xúc cảm mãnh liệt hơn của tình yêu đơn phương sẽ trỗi dậy.

Đồng thời, chúng ta cũng nảy sinh nhiều sự ấm ức, tức giận, thậm chí là đau buồn hướng thẳng về đối phương trong một mối quan hệ mập mờ. Chúng ta thất vọng vì không đạt được điều mình muốn, nhưng có lẽ thẳm sâu bên trong, ta còn thấy thất vọng hơn về chính bản thân mình vì đã để mọi chuyện đi quá xa. Vậy thì, tại sao những mối quan hệ mập mờ như thế lại xuất hiện, tại sao chúng lại khiến ta tổn thương nhiều đến vậy và ta phải làm như thế nào để có thể hồi phục sau trải nghiệm này?